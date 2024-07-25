مهمات جاتا فايس سيتي GTA: Vice City ⭐⭐⭐ + بــــاقة من كلمات سر جي تي أي عدم الموت وعيش المغامرة

تعتبر مهمات جاتا فايس سيتي هامة جدا بالنسبة للعبة حيث لابد أن يتم استخدامها ليقوم اللاعب بتخطي المراحل المختلفة والوصول الى مراحل اكثر تقدما وحتى يتم الانتهاء من المراحل السابقة والوصول للمرحلة الأخيرة حيث من خلال هذه المهمات يمكن الاستمتاع بالكثير من الحماس والامتيازات بداخل اللعبة وزياده نسبه الفوز فيها

مهمات جاتا فايس سيتي

حيث لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي (GTA: Vice City) تقدم مجموعة متنوعة من المهام التي تتبع قصة “تومي فيرسيتي” وهو يصعد في عالم الجريمة في مدينة Vice City، إليك ملخص لأهم المهام الرئيسية في اللعبة:

فصل 1: بداية جديدة

In the Beginning: تومي يصل إلى فايس سيتي ويبدأ في البحث عن فرص جديدة.

An Old Friend: لقاء مع المحامي كين روزنبرغ للبدء في مهمات جديدة.

The Party: حضور حفلة للقاء أشخاص مؤثرين في المدينة.

فصل 2: بناء الإمبراطورية

Back Alley Brawl: لقاء مع كين روزنبرغ للحصول على معلومات حول الديلر.

Jury Fury: تدمير سيارات أعضاء هيئة المحلفين لإرسال رسالة.

Riot: إشعال شغب في مصنع لكي يتعطل العمل فيه.

فصل 3: توسيع النفوذ

Treacherous Swine: قتل مسؤول حكومي فاسد.

Mall Shootout: استعادة حزمة مسروقة من المركز التجاري.

Guardian Angels: حماية صفقة بين لانس فانس وديز.

Sir, Yes Sir!: سرقة دبابة للجيش لاستخدامها في المهمة التالية.

فصل 4: الصراعات الكبرى

Death Row: إنقاذ لانس فانس من التعذيب والقتل.

Rub Out: قتل ريكاردو دياز والسيطرة على قصره.

Shakedown: إرهاب أصحاب المتاجر لدفع المال مقابل الحماية.

Bar Brawl: تدمير الحانات المنافسة والسيطرة على المنطقة.

فصل 5: السيطرة الكاملة

Loose Ends: القضاء على مجموعة من الجنود المسلحين في المطار.

Hit the Courier: قتل ساعي يحمل مخططات لمشروع بناء.

Cap the Collector: قتل المحصلين الذين يحاولون جمع المال من ممتلكات تومي.

مهمات جاتا فايس سيتي النهائية

Keep Your Friends Close: مواجهة نهائية ضد لانس فانس وسوني فوريللي لاستعادة السيطرة الكاملة على فايس سيتي.

شفرات GTA: Vice City

في مهمات جاتا فايس سيتي (GTA: Vice City)، يمكنك استخدام الشفرات للحصول على مزايا خاصة وأسلحة ومركبات وأوضاع لعب جديدة، إليك بعض الشفرات وكيفية استخدامها:

شفرات الأسلحة

أسلحة 1: THUGSTOOLS

أسلحة 2: PROFESSIONALTOOLS

أسلحة 3: NUTTERTOOLS

شفرات الصحة والدرع

صحة كاملة: ASPIRINE

درع كامل: PRECIOUSPROTECTION

شفرات السيارات والمركبات

دبابة: PANZER

سيارة رائدة: GETTHEREFAST

سيارة جولف: BETTERTHANWALKING

سيارة جنازة: THELASTRIDE

شفرات الشرطة

زيادة مستوى البحث: YOUWONTTAKEMEALIVE

تقليل مستوى البحث: LEAVEMEALONE

شفرات الطقس والوقت

طقس مشمس: ALOVELYDAY

طقس ممطر: CATSANDDOGS

ساعة متقدمة: LIFEISPASSINGMEBY

شفرات المرح والتأثيرات الخاصة

المشاة يهاجمون بأسلحة: OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS

المشاة يهاجمون بمضارب الجولف: CHICKSWITHGUNS

فوضى في المدينة: FIGHTFIGHTFIGHT

أدرينالين: CERTAINDEATH

لاستخدام الشفرات، عليك ببساطة كتابة الكلمة المقابلة للشيفرة على لوحة المفاتيح أثناء اللعب، ستظهر لك رسالة تؤكد تفعيل الشيفرة.