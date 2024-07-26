ما هو نصيب الفرد في تموين شهر أغسطس 2024؟ بعد الـ 100 جنية الزيادة

ازدادت عمليات البحث في الأيام الاخيرة عن نصيب الفرد في تموين شهر أغسطس 2024 حيث تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير تموين شهر أغسطس خلال الأيام القليلة القادمة ، حيث يبدأ صرف تموين شهر أغسطس يوم 1 أغسطس 2024 ويبلغ نصيب الفرد علي بطاقة التموين 50 جنيهًا للفرد الواحد وذلك لأول أربعة أفراد في البطاقة بينما يبلغ نصيب باقي الأفراد 25 جنهيًا فقط وتعتبر السلع التموينية من أهم السلع التي يحصل عليها المواطنين في مصر في ظل سوء الأحوال المعيشية وارتفاع الأسعار في الفترة الاخيرة الماضية وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول نصيب الفرد على بطاقة التموين شهر أغسطس 2024.

نصيب الفرد في تموين شهر أغسطس 2024

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن نصيب الفرد في تموين شهر أغسطس 2024 حيث بلغ نصيب الفرد 50 جنيهًا فقط يحصل بها المواطن علي السلع الأساسية من الزيت والسكر ويبلغ نصيب الفرد الخامس على بطاقة التموين 25 جنيهًا ، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية توفر العديد من السلع الغذائية بأسعار منخفضة وذلك لمساندة المواطنين في تخطي الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون في الأيام الأخيرة الماضية.

موعد صرف تموين شهر أغسطس 2024

بعد التعرف على قيمة نصيب الفرد على تموين شهر أغسطس يبحث الكثير من المواطنين وأصحاب بطاقات التموين عن موعد صرف تموين شهر أغسطس وذلك يوم الخميس الموافق 1 أغسطس 2024 ويستطيع جميع المواطنين الحصول على السلع التموينية من خلال كافة منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية المنتشرة بكافة المحافظات المصرية ، كما تتوفر الكثير من السلع التموينية بأسعار منخفضة.