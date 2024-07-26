فرحي أولادك واشغليهم.. تردد قناة MBC3 الجديد 2024 على جميع الأقمار الصناعية وكيفية ضبط التردد

قناة MBC3 هي واحدة من أشهر قنوات الأطفال في العالم العربي، وتعد جزءًا من شبكة قنوات MBC الشهيرة، تأسست القناة في 8 ديسمبر 2004 وتهدف إلى تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال من مختلف الأعمار، وتوفر القناة مجموعة متنوعة من البرامج التي تشمل الرسوم المتحركة، البرامج التعليمية، والمسابقات، مما يجعلها وجهة مفضلة للأطفال وأولياء الأمور في مختلف أنحاء العالم العربي كله.

‏تردد قناة MBC3

تعتمد قناة MBC3 على توزيع ترددها عبر الأقمار الصناعية المختلفة لضمان وصول بثها إلى معظم الدول العربية، ونظرا لأن القناة تقدم محتوى متميز يبحث الجميع عنها إليكم تردد القناة على النايل سات:

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة MBC3 على العرب سات

‏القناة توفر محتواها علي جميع الأقمار الصناعية ولذلك فالجميع يرغب في التعرف على ترددها:

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: .27500.

كيفية ضبط الترددات

لضبط تردد قناة MBC3، يمكن اتباع الخطوات التالية على جهاز الاستقبال (الرسيفر):

الدخول إلى قائمة الإعدادات أو القائمة الرئيسية على جهاز الاستقبال.

اختيار خيار ضبط إعدادات الهوائي.

تحديد القمر الصناعي المناسب سواء نايل سات أو عرب سات.

قم بإدخال التردد، الاستقطاب، معدل الترميز، ومعدل تصحيح الخطأ كما هو مذكور في السابق.

بدء عملية البحث عن القنوات.

بعد انتهاء البحث، يجب أن تظهر قناة MBC3 ضمن قائمة القنوات الجديدة.

مميزات قناة MBC3

تتمتع القناة بالعديد من المميزات التي تجعلها قناة رائعة للأطفال ومن أهم مميزاتها: