استعلم الان برابط مباشر.. نتائج التوجيهي فلسطين 2024

يترقب طلاب وطالبات الثانوية العامة في فلسطين بفارغ الصبر إعلان نتائج امتحانات الدور الأول للسنة الدراسية 2023-2024، وهي فترة حاسمة نحو الالتحاق بالتعليم الجامعي أكدت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أن النتائج ستكون متاحة خلال الأيام القادمة على موقع الوزارة الرسمي.

الاستعلام عن نتائج التوجيهي فلسطين

يمكن لجميع الطلاب في فلسطين الاستفسار عن نتائج الثانوية العامة بسهولة عبر موقع وزارة التربية والتعليم، من خلال اتباع التعليمات الواردة فيها.

قام بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي الفلسطينية على الإنترنت.

الضغط على نتائج الطلاب.

الضغط على رمز نتائج امتحان التوجيهي الفصل الأول لعام 2024.

تحديد ما إذا كان الطلاب مسجلين في فرع علمي أو أدبي.

وأيضا كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على كلمة عرض النتيجة.

قريبًا، ستظهر النتائج أمامك وستحمل تقييم الطالب في جميع المواد التي أدى فيها الامتحانات.

تأجيل إعلان نتائج الثانوية العامة التوجيهي فلسطين

أكدت مصادر في وزارة التربية والتعليم أن نتائج امتحانات الثانوية العامة توجيهي لعام 2024 ستُعلن يوم السبت القادم، 20 يوليو 2024، على موقع الوزارة الرسمي على الإنترنت وسيتمكن الطلاب من الاطلاع على النتائج عبر الرسائل النصية أو التطبيقات المخصصة للهواتف الذكية.

كيف يتم حساب معدل التوجيهي في فلسطين

يتم اختيار أعلى علامتين للطالب في اثنين من الأربع مواد الأساسية، ومن المفترض أن تكون الدرجة الإجمالية 700، ثم يتم قسمتها على 7 ويكون معدل الثانوية العامة درجات المباحث الأربعة الإجبارية بالإضافة إلى اثنين من المواد الاختيارية على 7.