أطلع على درجاتك.. رابط نتائج التاسع سوريا 2024 بكبسة زر 

أثارت نتائج التاسع ضجة كبيرة في المحافظات السورية، حتى أن العديد من الطلاب والطالبات يبحثون بشكل كبير حول موعد صدورها التي أوشك على الظهور، خاصة بعد الإنتهاء من كافة الإجراءات المتمثلة في أعمال التصحيح والمراجعة، بالإضافة إلى أنه يمكن الإطلاع على النتائج والتعرف على الدرجات، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

خطوات استخراج نتائج التاسع في سوريا 2024

وأما عن الخطوات التي يُرجى مراعاتها لكي يتم الإستعلام عن نتائج الصف التاسع في سوريا وبمختلف المحافظات، كما نص على النحو الأتي:-

أن تدخل إلى موقع وزارة التربية السورية الرسمي في البداية.

أو أن تذهب إلى موقع نتيجة نت مباشرة.

بعدها تقوم بالنقر على صفحة عرض النتائج.

ليتم تحديد المحافظة المقيم بها الطالب أو الطالبة.

ومن ثم يُرجى إدخال الرقم الامتحاني.

اختيار العام الدراسي.

النقر في النهاية على أيقونة “بحث”.

وعندها تظهر لك جميع التفاصيل الخاصة بنتائج التاسع.

تفاصيل نتائج التاسع في سوريا

وأطلقت وزارة التربية السورية، موقعها الرسمي لسهولة الإطلاع على النتائج والتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، بالإضافة إلى أن ذلك جاء عقب انتهاء الامتحانات يوم 12 من شهر يونيو بعد بدأها في 27 مايو 2024، لتؤكد الوزارة بأنه لم يتم رصد أي مشكلات أو عقبات تذكر أثناء عقد الإمتحانات مما يؤكد سهولة الأسئلة التي تم رصدها بكل دقة ووضوح.