الطريقة السحرية لتنظيف وتعطير الثلاجة.. وداعا للروائح الكريهة والبقع الصعبة

تتعرض الثلاجة للروائح الكريهة والبقع الصفراء الصعبة نتيجة عدم التنظيف الدوري وتراكم الأطعمة بداخله، ولتجنب هذه المشاكل، يبحث الكثير من ربات المنازل عن وصفات فعالة لتنظيف الثلاجة وتعقيمها، لذلك قد وجدنا وصفة سحرية باستخدام الخل تساعد في التخلص من البقع والروائح من أول استخدام، لذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال طريقة تحضير واستخدام هذه الوصفة السحرية.

مكونات وصفة تنظيف الثلاجة

وصفة تنظيف الثلاجة من مكونات منزلية بسيطة ومتاحة في كل منزل:

كوب من الخل

غطاء من سائل التنظيف

ملعقة من بيكربونات الصوديوم

ملعقة من ملح الليمون

ليفة إسفنجية

طريقة تنظيف الثلاجة

اتبعي هذه الخطوات البسيطة لتنظيف الثلاجة:

افصلي الكهرباء عن الثلاجة. افتحي الثلاجة وأخرجي الأطعمة منها. أزيلي الأرفف الموجودة في الثلاجة. اخلطي جميع المكونات في وعاء حتى تمتزج تماما. استخدمي ليفة إسفنجية مغموسة في الخليط لتنظيف الثلاجة بشكل جيد. جففي الثلاجة بواسطة فوطة. نظفي الأرفف بنفس الخليط ثم اشطفيها بالماء الجاري وجففيها. أعدي تركيب الأرفف في مكانها. تخلصي من الأطعمة الفاسدة وضعي الأطعمة الجيدة في الثلاجة. ضعي فنجان من القهوة في الثلاجة لامتصاص الروائح الكريهة.

وصفة الفانيليا لتعطير الثلاجة

استخدمي هذه الوصفة لتعطير الثلاجة وجعل رائحتها فواحة:

كوب من الماء

ملعقة من الفانيليا

قومي بخلط المكونات في وعاء ثم ضعيها في بخاخ، رجي البخاخ جيدا ورشي الثلاجة به، سوف تساعد هذه الوصفة في تعطير الثلاجة بشكل فعال.

باتباع هذه الخطوات، ستتمكنين من تنظيف وتعطير ثلاجتك بفعالية وسهولة، مما يجعلها تبدو جديدة ونظيفة طوال الوقت.