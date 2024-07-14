“دق دق مين على الباب” Karameesh تردد قناة كراميش الجديد 2024 علي عرب سات والنايل سات

قناة كراميش تعد إحدى القنوات الفضائية الرائدة في مجال البرامج الموجهة للأطفال في الوطن العربي، وتحظى هذه القناة بشعبية كبيرة بين الأمهات والأطفال على حد سواء، وذلك بفضل المحتوى الترفيهي والتعليمي المتنوع الذي تقدمه وتتميز قناة كراميش بتقديمها لبرامج متنوعة تستهدف فئات عمرية مختلفة، بدءًا من الأطفال الرضع وصولاً إلى الأطفال في عمر العاشرة وهذا التنوع في المحتوى والفئات المستهدفة جعل القناة محبوبة لدى العديد من الأسر العربية وتنتمي قناة كراميش إلى فئة القنوات المجانية، مما زاد من انتشارها وشعبيتها في المنطقة العربية. يتطلع الكثير من الآباء والأمهات إلى توفير محتوى ترفيهي وتعليمي مجاني وموثوق لأطفالهم، وهو ما تقدمه قناة كراميش بكفاءة عالية.

تردد قناة كراميش الجديد 2024

تعتبر قناة كراميش واحدة من أبرز قنوات الأطفال في العالم العربي، حيث تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي متميز لمختلف الفئات العمرية الصغيرة وتركز القناة على تقديم برامج هادفة وممتعة بعيدًا عن العنف والملل، مما يجعلها خيارًا مفضلاً للعائلات العربية التي تبحث عن وسيلة إعلامية آمنة وذات قيمة لأطفالها لا تزال قناة كراميش تحافظ على مكانتها المتميزة بين قنوات الأطفال، حيث يمكن استقبالها عبر الأقمار الصناعية المختلفة.

التردد: 10815

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

الاستقطاب: أفقي

بينما على القمر الصناعي عرب سات، تبث قناة كراميش على التردد التالي:

التردد: 11390

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

الاستقطاب: أفقي

تنزيل قناة كراميش على التلفزيون

هناك طريقة سهلة لتنزيل قناة كراميش على التلفزيون الخاص بك واستمتاع أطفالك بمشاهدتها. هذه هي الخطوات: