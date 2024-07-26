“أضبطها الآن” تردد قناة الجزيرة مباشر 2024 HD على النايل سات

في ظل الظروف الحالية، سواء سياسيا أو رياضيا، ازداد اهتمام الناس بمتابعة كل ما هو جديد أول بأول، لمعرفة الحقائق والأحداث التي تحدث في المنطقة العربية بصورة خاصة، وفي العالم بصورة عامة.

وأصدرت مجموعة قناة الجزيرة قناة “الجزيرة مباشر” لمتابعة أبرز الأحداث بصورة مباشرة، مع مراعاة المصداقية في الخبر وإبراز تفاصيل الحدث، لتجعل المتابع على دراية بالحدث وبما يحدث في المنطقة، حيث تعتبر هي منبر الحقيقة.

تردد قناة الجزيرة مباشر

يمكنك البحث على القناة عبر القمر الصناعي المتاح على جهاز الاستقبال الخاص بك، وإليك تردد القناة على الأقمار التالية:-

تردد قناة الجزيرة مباشر على القمر الصناعي “نايل سات”

تردد القناة: (10971)

معدل ترميز القناة: (27500)

استقطاب القناة: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: (4/3)

تردد قناة الجزيرة مباشر على القمر الصناعي “هوت بيرد”

تردد القناة: (12111)

معدل ترميز القناة: (27500)

استقطاب القناة: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: (4/3)

تردد قناة الجزيرة مباشر على القمر الصناعي “سهيل سات”

تردد القناة: (11406)

معدل ترميز القناة: (27500)

استقطاب القناة: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: (3/2)

تردد قناة الجزيرة مباشر على القمر الصناعي “عرب سات”

تردد القناة: (12520)

معدل ترميز القناة: (27500)

استقطاب القناة: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: (3/2)

مميزات قناة الجزيرة مباشر والجزيرة الإخبارية

مزايا القناة العديدة التي تمتلكها هي التي جعلتها المنبر الأساسي لعرض الأخبار، والتي تتم متابعتها من كافة دول العالم، وتتمثل هذه المزايا في الآتي:-