تحدي الكبار🔥.. مقارنة بين هاتفي شاومي Redmi 13 و ريلمي نوت 50.. أرخص الهواتف في الفئة الإقتصادية

عدد كبير جدا من المستخدمين يقعون في حالة حيرة شديدة عندما يبحثون عن هواتف اقتصادية فهذه الهواتف هي واحدة من أشهر الهواتف تحتوي على مجموعة قوية من المميزات الخاصة بكل منهم ولكن السعر يختلف بناءً على الإمكانيات الموجودة في كل واحد وحتى يتمكن المستخدمين من تحديد الهاتف المناسب لهم سوف يتم توضيح كافة التفاصيل والمواصفات الخاصة بكل هاتف حتى يكون الأمر واضح أمام المستخدمين.

مواصفات هاتف شاومي Redmi 13

‏يمتلك هذا الهاتف بمجموعة من المواصفات وهي:

يتميز هذا الهاتف بشاشة LCD بحجم 6.79 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 90 هرتز، ومعالج Helio G91 Ultra، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 108 ميجابكسل، وبطارية 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.

نظام التشغيل هو Android 13 مع واجهة MIUI 14.

شاشة كبيرة بحجم 6.67 أو 6.79 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 90 أو 120 هرتز.

معالج ثماني النواة من Qualcomm أو MediaTek.

كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 108 ميجابكسل.

بطارية الهاتف قوية حوالي 5000 مللي أمبير تدعم الشحن كذلك السريع وتكون قوته 33 واط.

يبدأ سعر هاتف Redmi 13 من 7460 جنيه مصري.

مواصفات هاتف ريلمي نوت 50

‏أيضا يمتلك هذا الهاتف مجموعة كبيرة من المميزات وهي:

يمتلك الهاتف شاشة من نوع IPS LCD، ذات حجم 6.6 بوصة، ودقة 720 x 1600 بكسل (HD+)، ومعدل التحديث 60 هرتز.

والمعالج الخاص به هو Unisoc Tiger T61 وهو ثماني عدد النواة وسرعته 1.82 جيجاهرتز.