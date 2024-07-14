(moed.gov.sy) رابط نتائج التاسع 2024 سوريا استظهر نتيجة التاسع بالإسم فقط

ينتظر طلاب الصف التاسع في سوريا معرفة نتائجهم وهل نجحوا أم سقطوا، يعملون جميع الاستعدادات لاستقبال عام دراسي جديد سينضم إليه، ومن المعروف أيضا أن هذه النتيجة متعلقة بالدور الأول الفصل الدراسي الثاني، لذلك يريد الطلاب معرفة النتيجة حيث انهم قد أنهوا الامتحانات منذ فترة، ويرغبون في معرفة النتيجة لينهوا القلق والتوتر و يطمئنوا على مستقبلهمـ وقد صدرت العديد من الأنباء التي كانت في الايام الماضية، والتي أفادت بأن النتائج سوف تعلن بعد ساعات، ولكن أعلنت وزارة التربية السورية أن النتائج في مرحلة التصحيح الأخيرة وحتى الان لم يتم رفع أى من النتائج، وعند تجهيز النتائج سوف تقوم وزارة التربية السورية بالتويه لجميع الطلاب، حتى يتمكنوا من الإستعلام عن النتيجة، فلا داعي لأى قلق أو خوف من جانبهم حتى يتم اعتماد النتائج.

نتائج الصف التاسع في سوريا 2024

من المعروف أن ظهور النتيجة يكون عبر الموقع الرسمي للتربية والتعليم، حيث يمكن للطلاب معرفة النتيجة بشكل إلكتروني برقم الاكتتاب فقط، هذه ليست الطريقة الوحيدة للاستعلام عن النتيجة، بل هناك طرق أخرى عديدة لذلك، من المتوقع أيضًا أن تكون النتائج مبشرة ومرضية للطلاب، حيث كانت الامتحانات سهلة ولم تواجه مشاكل داخل أو خارج اللجان.

وزارة التربية والتعليم السورية 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية عن استمرار تصحيح الأوراق حتى الآن بكل دقة، لضمان حقوق الطلاب بالكامل، تم إدخال النتائج أكثر من مرة يدويًا وحاسوبيًا لمقارنتها والتأكد من دقتها بهدف الحصول على نتائج صحيحة ودقيقة للصف التاسع في سوريا، كما أعلنت أيضا أن ظهور النتيجة والإعلان عنها سيكون قريبا.

كيفية الاستعلام عن نتائج الصف التاسع في سوريا 2024

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج الصف التاسع بسهولة كالتالي:

يذهب الطالب إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية.

انقر على قائمة نتائج الامتحانات واختار نتائج الدور الأول.

يكتب اسم المحافظة التي يتبعها واسمه ورقم الاكتتاب الخاص به.

انقر على قائمة الاستعلام.

وعند اعتماد النتائج خلال الأيام المقبلة يمكن وقتها لجميع الطلاب والطالبات في كل مكان إمكان الإستعلام عنها برقم الاكتتاب عبر رابط موقع وزارة التربية السورية الرسمي، ونتمنى دوام النجاح والتفوق للجميع.