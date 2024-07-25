هتلاقي منها فئتين وأنت اختار.. تعرف على مواصفات سيارة بروتون ساجا 2024 وأرخص 10 سيارات مستخدمة بالسوق المصرية

يتميز السوق المصري بإطلاقه لعدد كبير جدًا من السيارات المتنوعة والتي تختلف عن بعضها لبعض في الشكل الخارجي أو الداخلي بالإضافة إلى خصائص التقنية، فهناك أنواع من الهاتشباك والسيدان والرياضية وغيرها من الأنواع الأخرى، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم مواصفات سيارة بروتون ساجا وأرخص 10 سيارات مستخدمة بالسوق المصرية والصفات التي تتميز بها سيارة بروتون ساجا موديل 2022.

مواصفات سيارة بروتون ساجا موديل 2022

وفي السطور القادمة سوف نوضح لكم مواصفات بروتون ساجا موديل 2022، وهي:

لديها ناقل الحركة اليدوي بخمس سرعات بالإضافة إلى خاصية ABC.

تبلغ قوة المحرك 95 حصان.

يصل المحرك الكهربائي إلى 1300 سي سي وأربعة سلندر.

لديها تكيف بداخلها.

تستهلك وقود 6 لتر عندما تسير 100 كيلومتر.

وجود نوافذ خلفية وإمامية لها وتكون كهربائية.

تتميز بتصميم خارجي رائع يتماشى مع الإصدارات العصرية للسيارات.

تمتلك عجلة قيادة باور.

توجد شاشة في نصف قمورة القيادة تعمل باللمس.

بها ريموت كنترول.

وسادتين أماميتين.

إنذار.

تمتلك نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS.

لديها برنامج التوزيع الالكتروني EBD.

سعر سيارة بروتون ساجا 2022

هناك فئتين من هذه السيارة في الأسواق المصرية، وسعر كل منهما جاء كالآتي:

يكون سعر الفئة الأولى من النوع STANDARD بروتون ساجا 2022 هو 430 ألف جنية.

أما بالنسبة لسعر الفئة الثانية من النوع PREMIUM بروتون ساجا 2022 هو 465 ألف جنية.

أرخص 10 سيارات مستخدمة بالسوق المصرية

وإليكم أرخص 10 سيارات مستخدمة بالسوق المصرية، وهما: