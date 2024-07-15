مظلتي.. رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 جميع المحافظات

طرحت وزارة العمل العراقية، رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، وجاء ذلك عبر منشور رسمي للوزارة نشرته عبر موقعها الإلكتروني وكذلك عبر كافة قنواتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، علما بأن دعم الرعاية الاجتماعية يعتبر من أهم المبادرات التي تقدمها الحكومة للمواطنين، والهدف من ذلك هو تحسين مستوي المعيشة لهم مع توفير حياة كريمة.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

أشارت عدد من المصادر المسئولة بشأن موعد إعلان وجبة الرعاية الاجتماعية والحصول على الدعم، وأكدت إنه حتى الآن لم يتم صدور أي قرار رسمي وكذلك لم يتم الكشف عن الأسماء المستحقة، وكشفت المصادر إنه يمكن الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، من خلال اتباع النقاط الآتية:

يتم الدخول على رابط منصة مظلتي العراقية.

ثم تسجيل الدخول، وبعد ذلك اختيار دعم الرعاية الاجتماعية.

الضغط على أيقونة استعلام عن الاسماء المشمولين بالرعاية.

قم الآن بتحديد رقم الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح وبالخانات المخصصة لذلك.

تحديد اسم المحافظة التابع لها المستفيد.

أخيرا يتم الضغط على أيقونة إظهار نتيجة حالة الطلب.

الفئات المستفيدة من دعم الرعاية الاجتماعية في العراق 2024

حددت وزارة العمل العراقية، الفئات المستفيدة من دعم الرعاية الاجتماعية في العراق 2024، والتي جاءت على النحو التالي: