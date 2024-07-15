استقبل دلوقتي.. تردد قناة وناسة كيدز 2024 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات بجوده FHD

يعتبر تردد قناة وناسة كيدز 2024، من أكثر ما يهتم ويبحث عنه الأمهات والآباء، حيث تكون تلك القناة من أشهر قنوات الأطفال في كافة أنحاء العالم، كما تقوم القناة بعرض مجموعة مميزة من الأغاني والأناشيد المميزة للأطفال، واستطاعت قناة وناسة بأن تحقق نجاح وشعبية كبيرة بالرغم من مرور وقت قصير على إطلاقها، ولذلك نقدم لكم خلال السطور التالية تردد القناة الجديد وكذلك كيفية تنزيل القناة على جهاز الريسيفر.

تردد قناة وناسة كيدز 2024

تقدم القناة عدد من أفلام الكرتون والأناشيد التي تساعد الأطفال على تنمية مهاراتهم، وكذلك تمنكنهم من تعلم الأرقام والحروف، كما إنه يمكن ضبط تردد قناة وناسة كيدز 2024، عبر اتباع النقاط الآتية:

القمر الصناعي نايل سات.

بينما يكون التردد هو 11470.

كذلك يكون معدل الاستقطاب هو العمودي.

معدل الترميز يكون هو 27500.

يكون معامل تصحيح الخطأ هو ⅚.

بينما تكون جودة القناة HD.

أو

القمر الصناعي عرب سات.

يمكن ضبط القناة عبر التردد 11270.

معدل الاستقطاب يكون هو رأسي.

كذلك يكون معدل الترميز هو 27500.

يكون معامل تصحيح الخطأ هو 4/3.

بينما جودة القناة هي HD.

كيفية تنزيل قناة وناسة كيدز الجديدة 2024

يمكن للجميع ضبط تردد قناة وناسة على جهاز الريسيفر، ويكون ذلك من خلال الخطوات التالية: