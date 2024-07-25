بالتردد.. القنوات الناقلة لأولمبياد باريس 2024

جميع عاشقي كرة القدم وعشاق الرياضات المختلفة، يتم الاستعلام من خلالهم عن القنوات الناقلة لاولمبياد باريس 2024، حيث أكثر المهتمين بتلك البطولة هم متابعي كرة القدم، لأنها تشهد استضافة الكثير من المنتخبات القوية، كما يشارك بها منتخبات عربية كثيرة أبرزها منتخب مصر والمغرب، حيث تم افتتاح بطولة الأولمبياد لكرة القدم بواسطة مباراة المغرب والأرجنتين، والتي تم إقامتها في يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو.

القنوات الناقلة لأولمبياد باريس 2024

هناك عدد كبير من القنوات الناقله لأولمبياد باريس 2024، ويرغب الجميع في معرفة تلك القنوات لبدء استقبالها ومشاهدة المباريات بأعلى جودة وبأفضل أداء في التعليق، وهناك الكثير من القنوات التي أعلنت عن إتاحة مباريات الأولمبياد بها، على رأسها بي إن سبورتس القطرية، لكنها تحتاج إلى اشتراك مسبق، لكن سنوضح لكم بعض القنوات التي تتيح للجميع إمكانية مشاهدة المباريات بشكل مجاني، وأبرز تلك القنوات هي كالآتي:

يمكن استقبال قناة RTL GERMANY على القمر الصناعي أسترا، من خلال تدوين التردد الخاص بها وهو 10832.

بإمكان الجميع مشاهدة بطولة الأولمبياد على قناة ZDF المتوفرة على القمر الصناعي استرا 19 ويجب تدوين التردد لها وهو 11382

جدول مباريات أولمبياد باريس 2024

تضم بطولة الأولمبياد العديد من الجولات، حيث يتم تحديد جدول لجميع المباريات التي ستقام بها، ويتم تنفيذها بحرص شديد، حتى الوصول إلى مباراة النهائي، لذا فإن جدول البطولة يعد عبارة عن الآتي: