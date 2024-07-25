استعد لمواجهة مباراة المنتخب المصري ضد أوزبكستان في أولمبياد باريس 2024

يستعد المنتخب الأوليمبي المصري للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، في ظل تكثيف البحث عن موعد أولمبياد باريس 2024، حيث يخوض منتخب مصر مباراته الافتتاحية أمام منتخب جمهورية الدومينيكان غدًا الأربعاء 24 يوليو، واختتم اللاعبون تدريباتهم اليوم الثلاثاء تحت إشراف المدير الفني روجيليو ميكالي.

أولمبياد باريس 2024

خاطت مصر أولى مبارياتها بالاأمس الأربعاء 24 يوليو، حيث تفتتح منافسات الرجال وتشتد المنافسة على استضافة أولمبياد باريس 2024:

المباراة الثانية هي مباراة مصر وأوزبكستان، وتنطلق في السادسة مساء يوم السبت 27 يوليو.

المباراة الثالثة هي مباراة مصر وإسبانيا، وتنطلق في الرابعة مساءً، الثلاثاء 30 يوليو.

جدول مباريات أولمبياد باريس 2024

تم الإعلان بشكل رسمي عن المواعيد الخاصة بالدور الأول دور المجموعات: 24-30 يوليو 2024 وتتمثل فيما يلي:

الدور الثاني ربع النهائي: 2 أغسطس 2024 (الجمعة).

الدور الثالث نصف النهائي: 5 أغسطس 2024 (الإثنين).

مباريات الدور النهائي الدور النهائي الدور الثالث والرابع النهائي: 8 أغسطس 2024 (الخميس)

الدور النهائي الدور النهائي: 9 أغسطس 2024 (الجمعة)

ما هي مجموعات بطولة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024؟

تم الإعلان بشكل رسمي عن مجموعات بطولة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024 حيث تمثل المجوعات والدول التي ستنضم للمنافسة فيما يلي:

تتكون المجموعة الأولى من: فرنسا البلد المضيف، الولايات المتحدة الأمريكية، غينيا، نيوزيلندا

المجموعة الثانية: الأرجنتين، المغرب، العراق، أوكرانيا، الأرجنتين

المجموعة الثالثة: أوزبكستان، إسبانيا، مصر، جمهورية الدومينيكان.

المجموعة 4: اليابان، باراجواي، مالي، إسرائيل.

القنوات الناقلة لمباريات اولمبياد باريس 2024

يتم عرض المباريات بجودة عالية عبر القنوات الناقلة والتي تتمثل في “قناة بين سبورت الرياضية + قناة أس أس سي الرياضية السعودية” وتذاع المباريات على الكثير والعديد من القنوات الأخرى.