رابط الاستعلام عن نتائج التاسع 2024 اليمن برقم الجلوس وعبر “خدمة الهاتف”

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية إمكانية الحصول على نتائج التاسع 2024 برقم الجلوس؛ وذلك بعدما انتهت أعمال التصحيح ورصد الدرجات ورفع النتيجة إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية اليمنية، مما أدى إلى زيادة معدل البحث خلال الساعات القليلة الماضية والضغط على المواقع التي تم رفع النتيجة عليها، لذا قامت الوزارة بتوفير طرق أخرى للحصول على النتيجة حرصًا منها على طمأنة طلابها وتوفير كل سبل الراحة لهم في تلك المرحلة التعليمية الهامة في مشوارهم العلمي، وفيما يلي سوف نتعرف على كيفية الاستعلام عن نتائج التاسع 2024 اليمن عن طريق استخدام رقم الجلوس.

نتائج الصف التاسع 2024 اليمن

قام وزير التربية والتعليم اليمني الدكتور “طارق سالم العكبري” باعتماد نتائج التاسع 2024 اليمن، ومن بعدها تم رفع النتائج على المواقع المعتمدة من قبل الوزارة، حيث يتمكن الطلاب من الحصول عليها إلكترونيًا دون عناء الذهاب إلى المدارس والتكدس في الإدارات التعليمية خاصةً مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقال الوزير أن عملية التصحيح ورصد الدرجات ومراجعتها تم بالكامل تحت الإشراف الوزاري من أجل ضمان دقة التصحيح وحرصًا على مصلحة الطلاب، وقام بتهنئة الطلاب المتفوقين متمنيًا لهم دوام التوفيق في المراحل التعليمية القادمة.

الاستعلام عن نتائج التاسع 2024 اليمن برقم الجلوس

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتائج الصف التاسع لعام 2024 برقم الجلوس باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم اليمنية.

من القائمة الرئيسية تحديد خيار “الخدمات التعليمية”.

تحديد “نتائج الصف التاسع 2024”

قم بتحديد الشعبة التي ينتمي إليها الطالب (علمي/أدبي).

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المحددة لذلك.

التأكد من صحة البيانات التي تم كتابتها.

النقر على أيقونة “عرض النتيجة”.

ظهور النتيجة الخاصة بالطالب مفصلة بدرجاته في كل مادة على حدة ومجموعه الكلي في كافة المواد.

في حالة مواجهة أي مشكلة في الحصول على النتيجة على الطالب الرجوع إلى الإدارة التعليمية التي ينتمي إليها.

الاستعلام عن نتائج التاسع عبر خدمة الهاتف المجاني

أطلقت وزارة التربية اليمنية خدمة الهاتف المجاني 161 للحصول على نتائج التاسع 2024 اليمن برقم الجلوس وذلك من خلال الاتصال برقم 161 من أي هاتف أرضي أو شبكة يمن فورجي، ثم إدخال رقم جلوس الطالب بدقة شديدة والانتظار حتى عرض النتيجة، وتبدأ الخدمة من الساعة السابعة صباحًا، وفي حالة مواجهة أي مشكلة في الشبكة حاول تكرار المحاولة مرة أخرى نظرًا للضغط الكبير من الاتصالات أثناء ظهور النتيجة.