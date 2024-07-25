رابط تقديم اعتراض السادس الاعدادي الدور الأول وموعد قبول طلب الاعتراض على موقع الوزارة

بعد إعلان نتائج السادس الإعدادي للدور الأول لعام 2024، أعلنت وزارة التربية العراقية عن فتح باب الاعتراض على النتائج إلكترونياً. جاء هذا القرار حرصاً من الوزارة على صحة النتائج ومراعاة حقوق الطلاب، يتيح للطلاب تقديم طلبات اعتراض عبر المنصة المخصصة لذلك، تؤكد وزارة التربية على أهمية دقة النتائج ورغبتها في تحقيق العدالة لكل الطلاب، من خلال نظام الاعتراض الذي يُعتبر خطوة إيجابية نحو الشفافية.

رابط تقديم اعتراض السادس الاعدادي الدور الأول

يمكنك تقديم اعتراض على موقع وزارة التربية العراقية من خلال اتباع الخطوات التالية:

يمكن الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية عن طريق الرابط الرسمي الخاص به. كتابة الرمز المرئي للتحقق. الضغط على أيقونة تقديم الاعتراضات. تحديد المحتوى الذي تود تحسينه أو الاعتراض عليه. ملء كافة البيانات المتعلقة بالطالب الذي يرغب في تقديم الاعتراض. يرجى إرفاق المستندات المطلوبة وتأكيد الدفع لرسوم الاعتراض عن كل مادة. اضغط على زر إرسال الطلب لكي يُرسل للمراجعة.

شروط تقديم اعتراض السادس الاعدادي

لتقديم الاعتراض، ينبغي على الطلاب اتباع الشروط التالية:

يجب أن يتم تقديمه إلكترونياً عبر المنصة

تم فتح باب الاعتراض لمدة أسبوعين ابتداءً من تاريخ الإعلان.

صورة من نتيجة الطالب وصورة شخصية

موعد تقديم اعتراض السادس الاعدادي الدور الأول

تم الإعلان عن بدء عملية تقديم الاعتراضات على نتائج السادس الاعدادي، حيث يُمكن للطلاب الراغبين في الاعتراض تقديم طلباتهم اعتبارًا من اليوم التالي لإعلان النتائج الثلاثاء 23 يوليو ويستمر لمدة أسبوعين، يعكس فتح باب الاعتراض حرص الجهات المعنية على ضمان حقوق الطلاب وتحقيق العدالة في النتائج.