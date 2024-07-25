أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي بالجيزة بعد زيادة الأسعار

محافظ الجيزة يعلن التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي حيث أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا بتطبيق التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي الداخلي والخارجي بدءًا من اليوم الخميس بتاريخ اليوم 25 يوليو ويأتي ذلك استنادًا إلى الجداول المرفقة والتي سوف نقوم بعرضها عليكم خلال السطور القادمة، ويأتي هذا القرار في إطار التعديلات التي أجرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بشأن أسعار المنتجات البترولية.

زيادة أسعار المواصلات

ومن جانبه فقد قام المهندس عادل النجار بجولة تفقدية لمتابعة نسب الإنجاز في مشروعات محاور عمرو بن العاص، والمنشية، وناهيا، وعرابي، بهدف الاطمئنان على سير العمل وفق الخطط الزمنية المحددة، وإليكم التفاصيل المعلن عنها رسميًا.

تفاصيل الزيادة في التعريفة

أوضح المحافظ أن اللجنة التي تم تشكيلها لتعديل تعريفة الركوب قامت بدراسة دقيقة لمسافات خطوط السير وعدد الرحلات لضمان العدالة في التسعير، وقد تقرر زيادة تعريفة الركوب لسيارات السرفيس والمركبات بنسبة تتراوح بين 10% و15%، وفي حالة وجود أي مخالفات يجب الإبلاغ عن المخالفين للقانون.

تشديد الرقابة على الالتزام بالتعريفة الجديدة

شدد النجار على ضرورة الالتزام الفوري بالتعريفة الجديدة، مؤكداً فرض غرامات رادعة وإجراءات قانونية ضد المخالفين. لضمان التنفيذ، تعمل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار الساعة، بمشاركة جميع الجهات المعنية.