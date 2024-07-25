الان هنا…معدلات القبول فى الجامعات العراقية 2024 أدبي وعلمي عبر موقع وزارة التعليم العالي

معدلات. القبول فى الجامعات العراقية، للعام الدراسي الحالي 2024، حيث تم الإعلان رسمياً عن ظهور نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الأول في العراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع البحث على محركات البحث لمعرفة توقعات ومؤشرات القبول في الجامعات العراقية لعام 2024، خصوصاً في التخصصات الأدبية والعلمية، ولذلك سنقدم لكم أحدث المعلومات والتوقعات المتاحة عن معدلات القبول في الجامعات العراقية للعام الجاري 2024، وذلك بناءً على البيانات الرسمية التي نشرتها وزارة التعليم العالي العراقية سيتم تغطية التفاصيل المتعلقة بالتخصصات الأدبية والعلمية على وجه الخصوص.

معدلات القبول فى الجامعات العراقية 2024:

وفقًا للإعلان الرسمي الصادر من وزارة التعليم العالي العراقية، فقد تم تحديد معدلات القبول في الجامعات العراقية لعام 2024، وتم الإعلان عن أن معدلات القبول في كليات الطب ستصل إلى 100% في جميع الجامعات العراقية الموجودة في مختلف المحافظات، وبشكل عام، من المتوقع أن تكون معدلات القبول العامة في الجامعات العراقية هذا العام مقاربة إلى حد كبير للمعدلات المسجلة في العام الماضي، وسنستعرض التفاصيل الكاملة لهذه المعدلات في الفقرة التالية، مع التركيز على المقارنة بين التخصصات الأدبية والعلمية.

الحد الادني للقبول فى الجامعات العراقية:

أعلنت وزارة التعليم العالي العراقية الحدود الدنيا للقبول في مختلف كليات الجامعات العراقية للعام الحالي ومن خلال هذه المعدلات، نلاحظ ما يلي: