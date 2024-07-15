كم الزيادة الأخيرة.. رواتب المتقاعدين في العراق 2024 وكيفية الإستعلام عنها عبر وزارة المالية العراقية

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 1446، حيث أوضح بنك الرافدين عن الزيادة الجديدة وموعد الصرف مما يعكس الجهود المستمرة للحكومة في تعزيز الرعاية الاجتماعية وتلبية احتياجات فئات المجتمع المختلفة، وتعتبر رواتب التقاعد من المصادر الحيوية للدخل وتوفر للأفراد الذين أنهوا فترة خدمتهم القدرة على تلبية احتياجاتهم الأساسية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العديد من المتقاعدين تساهم هذه الزيادة في تخفيف الضغوط المالية التي يواجهونها.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 1446

تم الإعلان من وزارة المالية العراقية عن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 1446، حيث ستبدأ هذه الزيادة في الأول من كل شهر ميلادي خلال عام 2024، وتبلغ قيمة الزيادة 100 ألف دينار عراقي، ولكن سيتم استثناء الأفراد الذين تتجاوز رواتبهم مليون دينار عراقي، تهدف هذه المبادرة إلى تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين الذين يمثلون شريحة مهمة من المجتمع، ويمكن الاستعلام عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

الذهاب إلى موقع وزارة المالية العراقية.

تسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على ايقونة خدمة الإستعلام.

كتابة المعلومات المطلوبة.

النقر على خانة بحث.

تظهر لك جميع المعلومات الخاصة براتب التقاعد.

رواتب المتقاعدين فى العراق 2024

نوضح لكم رواتب المتقاعدين فى العراق 2024 وهي على النحو التالي:

في حالة الحصول على راتب 450 ألف دينار عراقي، يتم ارتفاع الراتب إلى 550 ألف دينار عراقي.

شملت الزيادة المتقاعدين الذين كانت رواتبهم تبلغ 550 ألف دينار عراقي، ليحصلوا على زيادة 650 ألف دينار عراقي.

حصل المتقاعدون الذين كانوا يتلقون 650 ألف دينار عراقي على زيادة إلى 750 ألف دينار عراقي.

تم زيادة راتب المتقاعدين الذين كانت رواتبهم 750 ألف دينار عراقي إلى 850 ألف دينار عراقي.

تعتبر هذه الزيادات خطوة إيجابية تهدف إلى تحسين الوضع المالي للمتقاعدين، وتخفيف الأعباء المالية التي قد يواجهونها في حياتهم اليومية.