اغاني طول اليوم للاطفال.. تردد قناة كراميش الجديد علي نايل وعرب سات 2024 .. اظبطها في ثواني

تعتبر قناة كراميش واحدة من أبرز قنوات الأطفال في العالم العربي حيث تقدم محتوى تعليمي وترفيهي مميز للأطفال، وهذا يجعلها خيارًا شائعًا بين الأسر التي تبحث عن محتوى آمن وملائم لأبنائها وتأسست قناة كراميش في عام 2009 وهي موجهة للأطفال من مختلف الأعمار.

محتوى قناة كراميش

تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج والأغاني الترفيهية التي تهدف إلى تعليم الأطفال القيم والأخلاق بطريقة ممتعة وجذابة، فتتميز القناة بأسلوبها الفريد في تقديم المحتوى و يجعلها تحظى بمتابعة كبيرة من قبل الأطفال والأهالي على حد سواء.

تردد قناة كراميش

للحصول على تردد قناة كراميش وضبط جهاز الاستقبال الخاص بك لمتابعة البرامج المفضلة لأطفالك، يمكنك استخدام الترددات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11603

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

كما تعد قناة كراميش خيارًا ممتازًا للأسر التي تبحث عن محتوى هادف وملائم للأطفال و من خلال التردد المذكور أعلاه، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال لمتابعة القناة والاستمتاع ببرامجها المميزة.

مميزات قناة كراميش للاطفال