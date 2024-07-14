“احداث نارية مثيرة”.. موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس وتردد القنوات الناقلة على جميع الاقمار

جموع العاشقين للدراما التركية يبحثون عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس بشكل يومي، وذلك بعد انتهاء الموسم الخامس من المسلسل الاشهر، وقد نالت الاجزاء الخمسة من مسلسل قيامة عثمان اعجاب واستحسان جميع المشاهدين في مختلف بلدان الوطن العربي و حققت نجاحًا كبيرًا، ومن المعروف أن المسلسل يعد استكمال لمسلسل «قيامة أرطغرل» والد عثمان، الذي عرض منذ سنوات، واليكم موعد وتوقيت العرض.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

وفقا للتوقعات فأن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس سيكون في شهر سبتمبر القادم أو أكتوبر بحد أقصى، وذلك بعد أن يتم الانتهاء من أعمال التصوير والمونتاج الخاصة بهذا الجزء، حيث لم يتم حتى الآن الانتهاء من تصوير حلقات الموسم السادس، على أن يعرض مسلسل قيامة عثمان في يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 8:00 مساء، على أن تعاد الحلقة مترجمة في يوم الخميس في تمام الساعة الـ 9 مساءاً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

ومن المقرر أن يعرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس على عدد من القنوات الفضائية:”قناة الفجر الجزائرية، قناة اليرموك، قناة ATV التركية”، وترددها:

تردد قناة ATV على العرب سات

– تردد القناة 12692.

– معدل الترميز 27500.

– استقطاب عمودى.

– معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة ATV على النايل سات

– تردد القناة: 10796.

– معدل الترميز: 27500.

– استقطاب أفقى.

– معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

– التردد: 12034.

– معدل الترميز: 27500.

– الاستقطاب: أفقي.

– معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الفجر الجزائرية على العرب سات

– التردد: 11034

– معدل الترميز: 27500.

– الاستقطاب: عمودي.

– معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

وتدور احداث مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس في إطار تاريخي، حول عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية، ويواجه الكثير من الأعداء الذين يشكلون عائق أمامه في بناء الدولة.