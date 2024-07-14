اكتشفي سر الحلوى المثالية: مهلبية المانجو الساحرة التي ستجعل الجميع يتنافسون عليها!

تعتبر مهلبية المانجو من الحلويات الصيفية المفضلة التي تجمع بين النكهة الاستوائية الغنية والقوام الكريمي الناعم، هذه الحلوى اللذيذة والمنعشة ليست فقط متعة للحواس، بل هي أيضًا طريقة رائعة لإنهاء وجبتك بلمسة حلوة ومميزة.

المكونات

2 كوب عصير مانجو طازج

1/4 كوب سكر

1/4 كوب نشا الذرة

2 كوب حليب

قطع مانجو للتزيين

فستق حلبي مجروش للتزيين

قبل البدء في التحضير، تأكدي من أن لديكِ جميع المكونات اللازمة لصنع مهلبية المانجو الشهية، هذه الوصفة سهلة وسريعة، وستكون جاهزة في أي وقت لتقديمها كحلوى مثالية في الأيام الحارة.

طريقة التحضير

في قدر متوسط الحجم، اخلطي عصير المانجو مع السكر ونشا الذرة حتى يذوب النشا تمامًا. أضيفي الحليب ببطء إلى الخليط مع التحريك المستمر. ضعي القدر على نار متوسطة واستمري في التحريك حتى يبدأ الخليط في الغليان ويصبح كثيفًا. بمجرد أن يصل الخليط إلى القوام المطلوب، ارفعيه عن النار واسكبيه في أطباق التقديم. دعي المهلبية تبرد قليلًا قبل وضعها في الثلاجة. قبل التقديم، زيني أطباق المهلبية بقطع المانجو والفستق الحلبي المجروش.

نصائح

اختيار المانجو : استخدمي المانجو الناضج والعصير للحصول على أفضل نكهة، يمكنكِ تذوق القليل من العصير قبل استخدامه للتأكد من حلاوته. النشا : لضمان قوام مهلبية ناعم، قومي بحل نشا الذرة في قليل من الماء قبل إضافته إلى العصير. التحريك المستمر : أثناء طهي المهلبية، حركي الخليط باستمرار لتجنب تكتل النشا ولضمان توزيع الحرارة بشكل متساوي. التبريد : اتركي المهلبية تبرد في درجة حرارة الغرفة قبل وضعها في الثلاجة لتجنب تكون قطرات الماء على السطح. التزيين : استخدمي قطع المانجو الطازجة والفستق الحلبي للتزيين قبل التقديم مباشرة للحفاظ على النكهة والمظهر الجذاب.

في الختام، مهلبية المانجو هي حلوى مثالية تجمع بين البساطة والمذاق الرائع، سواء كنتِ تقدمينها في مناسبة خاصة أو كحلوى بعد العشاء، فإنها ستكون الخيار الأمثل لإسعاد عائلتك وأصدقائك، جربي هذه الوصفة السهلة وشاركي الجميع النكهة الاستوائية الغنية والقوام الكريمي الذي لا يقاوم!