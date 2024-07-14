“كشوفات pdf”.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي في جميع المحافظات

مازال البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 يشغل بال جموع المواطنين من كافة المحافظات العراقية، حيث ينتظر المواطنين الفقراء ومحدودي الدخل الاعلان عن موعد الاعلان عن الكشوف وموعد صرف الدعم لهم في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تشهدها البلاد، ويهدف برنامج الرعاية الاجتماعية إلى تحسين ظروف المعيشة وتوفير حياة كريمة لتلك الفئات، ليكونوا قادرين على سد احتياجاتهم الاساسية، وخلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة تحميل كشوف المشمولين عبر منصة مظلتي بالخطوات.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

وقد كشفت وزارة العمل العراقية أن الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 سيكون خلال ايام من الآن، وذلك بعد أن يتم الانتهاء من عمليات الفحص وتوفير الاموال اللازمة لصرف الدعم، ومن المقرر أن يستفاد من تلك الوجبة ما يقرب من نصف مليون مواطن عراقي ممن تنطبق عليهم الشروط، واليكم خطوات تحميل كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة، فقط اتبع ما يلي:

الدخول الي الموقع الرسمي لمنصة مظلتي.

الآن اختر برنامج الرعاية الاجتماعية.

اختر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

حدد الوجبة السابعة.

قم بادخال البيانات اللازمة والمطلوبة عن المتقدم، مثل رقم الهوية الوطنية.

الآن قم باختيار المحافظة التي يقيم بها المتقدم “كربلاء، النجف، القادسية، الرصافة الاولى،…”.

الآن قم بالضغط على كلمة “استعلام”.

وفي الاخير يمكنك الحصول على كشوف الدفعة الاخيرة من الرعاية الاجتماعية بصيغة PDF.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024

أما عن شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024 التي اقرتها الجهات الرسمية فهي: