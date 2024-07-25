باقة مميزة من الاغاني والاناشيد .. استقبل الآن تردد قناة طيور الجنة الجديد

تعتبر قناة طيور الجنة بيبي واحدة من القنوات المخصصة للأطفال التي استطاعت أن تزرع السعادة والفرح في قلوب الصغار من خلال الأناشيد المميزة التي تبثها على مدار 24 ساعة دون توقف، علاوة على ذلك، توفر القناة محتوى تعليمي ومسلسلات كرتونية ورسوم متحركة تثير اهتمام الأطفال من جميع الأعمار، ويسعى الأهل لمعرفة التحديثات الجديدة لتردد القناة، خصوصاً أنها واحدة من القنوات المجانية المخصصة للأطفال؛ لذلك تابعونا لمزيد من التفاصيل.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

بالبحث عن التردد الجديد لقناة طيور الجنة، سنقوم بتقديم التردد على القمر الصناعي نايل سات كما يلي:

التردد: 11315

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

بعد القيام بالبحث لمتابعة القناة، سنقدم لكم التردد الخاص بقناة طيور الجنة على عرب سات، وهو كما يلي:

اولا: يكون التردد: 11274

ثانيا: يكون معدل الترميز: 27500

ثالثاً: يكون الاستقطاب: عمودي

رابعا: يكون معامل تصحيح الخطأ: 5/6

خطوات إضافة القناة على جهاز الاستقبال

يمكن إضافة القناة على جهاز الاستقبال عبر اتباع الخطوات التالية