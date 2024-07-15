“أضبطها الآن” تردد قنوات mbc الجديد 2024 [إم بي سي مصر 1&2 – mbc 3&4 – بوليود] على النايل سات وعرب سات

يبحث عدد كبير من محبي قناة ام ي سي عن تردد قنوات mbc، فتقدم مجموعة كبيرة من القنوات التي تقدم المسلسلات العربية والهندية والتركية والأكشن والقناة الخاصة بكرتون الأطفال وغيرها وغيرها من القنوات الأخرى، وفي هذا المقال ستعرف ترددات هذه القنوات حتى يتسنى لك تنزيل أي قناة منها على جهازك.

تردد قنوات mbc مصر

لنبدأ أولاً في ذكر تردد قنوات mbc مصر التي تقدم العديد من المسلسلات والبرامج مثل مسلسل توبة، المداح 2، مين قال، رانيا وسكينة، والعديد من البرامج “الأخبار والترفيه والرياضة وغيرها” سواء في رمضان أو طوال العام طلوع الروحة بجانب البرامج المختلفة:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/ 5.

الاستقطاب: أفقي h.

جودة القناة: HD.

تردد قناة mbc مصر 2

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق في برنامجه الخاص عبر قناة ام بي سي مصر 2 أن القناة حصلت على حقوق إذاعة مباراة الاهلي والزمالك في السوبر الأفريقي، وكذلك مباريات ريال مدريد الودية وكذلك مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، وذلك ما جعل الجميع يتساءل على تردد قناة mbc مصر 2، وهو:-

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11823 أو 12322.

معدل الترميز: 27500 – 30000.

معدل الاستقطاب: عمودي V.

تردد قناة mbc 3

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11475.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/ 5.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة mbc بوليود

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11559.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/ 5.

جودة القناة HD.

تردد قناة mbc على العرب سات

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/ 5.

تردد قناة mbc أكشن

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11270 و12284.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/ 5.

تردد قناة mbc 4 الجديد

هي واحدة من أكثر قنوات ام بي سي الأعلى نسبة مشاهدة وذلك على مستوى العالم العربي كله بسبب ما تقدمه من مسلسلات أجنبية وأفلام أجنبية، فهي تهتم بتقديم أكثر الأفلام الأجنبية التي يفضلها الناس سواء الأفلام القديمة أو الحديثة، وتقدم القناة محتواها بدون تشويش ولا تشترط أي رسوم أو اشتراكات وتعمل على مدار اليوم، وفيما يلي تردد القناة: