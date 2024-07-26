“شوف نتيجة اعتراضك”.. نتائج اعتراضات الصف الثالث متوسط 2024 بالعراق جميع المحافظات

تزايدت مؤخرا عمليات بحث الطلاب وأولياء أمورهم عبر مواقع التواصل المختلفة ومحرك البحث جوجل عن طريقة معرفة نتائج اعتراضات الثالث متوسط الدور الاول 2024 في العراق الخاصه بهم، وذلك عبر موقع نتائجنا الإلكتروني وتأتي الاعتراضات في المواد التي كان يتوقعون حصولهم على درجات أعلى مما تم حصولهم عليها من خلال الإمتحانات، و تكون تلك الخدمة بمقابل مادي وقامت وزارة التربية والتعليم في العراق بالإعلان عن تشكيلها لجنة خاصة يكون العمل المنوط به هو إعادة تصحيح الأوراق ومراجعتها جيدا مرة أخرى، كما قامت الوزارة بتحديد رابط إلكتروني خاص لكي يتمكنوا الطلاب من معرفة نتائج الاعتراضات الخاصة بهم.

نتائج اعتراضات الصف الثالث متوسط 2024

عبر موقع نتائجنا الإلكتروني يبحث الكثير من الطلبة والطالبات عن كيفية معرفة نتائج اعتراضات الصف الثالث متوسط 2024 الدور الأول و قامت وزارة التربية والتعليم في العراق بالإعلان عن أنه في حالة وجود اعتراضات في بعض المواد من قبل الطلاب يقوم الطالب وولي أمره بالذهاب إلى المدرسة التابع لها، وتقديم طلب الاعتراض ودفع المبالغ المالية التي تم تحديدها من قبل وزارة التربية العراقية على حسب المادة أو أكثر من مادة ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج الاعتراضات بعد اعلانها من قبل المختصين.

الاستعلام عن نتيجة اعتراض الصف الثالث متوسط موقع نتائجنا

لكي يتمكن الطلاب من معرفة نتائج الاعتراضات الخاصة بهم عبر موقع نتائجنا الإلكتروني يوجد بعض الخطوات لابد من اتباعها وتلك الخطوات هي: