وزارة العمل تكشف أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 بأخر وجبة العراق

توفر هذه المساعدة المالية التي تقدمها الحكومة العراقية دعما لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها دولة العراق، حيث أن البرنامج يهدف إلى مساعدة الأسر ذات الدخل المحدود وتحسين وضعها الاقتصادي، فإن العديد من المواطنين يريدون معرفة ما إذا كان اسمهم موجود في قائمة المستفيدين أم لا.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن طريقة بسيطة للاستعلام عن اسماء الوجبة السابعة من المستفيدين في الرعاية الاجتماعية في عام 2004، بحيث يمكن للمواطنين التعرف على أسمائهم بسهولة وتتمثل خطوات الاستعلام فيما يلي:

سجل الدخول إلى منصة ” مظلتي “ التابعة لوزارة الرعاية الاجتماعية.

سجل الدخول إلى حسابك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

انتقل إلى الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني وانقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

اختر اسم مستفيد الرعاية الاجتماعية واختر الوجبة الأخيرة أو الوجبة السابعة.

أدخل المعلومات المطلوبة في الحقول المخصصة، بما في ذلك اسم المستفيد والمحافظة ورقم الهوية الوطنية.

انقر على أيقونة ”بحث“ أو ”إظهار النتائج“ وانتظر بضع لحظات حتى تظهر قائمة الأسماء على الفور.

شروط التأهل لبرنامج الرعاية العراقية

هناك العديد من المتطلبات التي تم وضعها لتتناسب مع الفئات ذوي الدخل المتوسط والمحدود للاستفادة من برنامج المساعدات الاجتماعية في العراق، ولضمان نجاح الطلب واستيفاء الشروط اللازمة، يجب على المتقدمين الالتزام بالشروط الآتي: