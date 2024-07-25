كل ما يخص ميزات واتساب الجديدة (امتيــــازات جامـــــدة).. اتسابــــق قبلهم كلهم واكتشفها

ميزة في واتساب يتساءل عنها الكثير من مستخدمي هذا التطبيق، حيث يعتبر هذا التطبيق من أفضل تطبيقات الدردشة التي يتم تحديثها باستمرار من أجل اضافة التحسينات له، كل هذا جعله من أكثر التطبيقات التي بحث الكثير عن الإضافات الجديدة له، وسنعرض لكم مجموعة من الاضافات والمميزات التي طرأت على التطبيق خلال السطور القادمة فتابعوا معنا.

ميزة في واتساب

من المعروف أن تطبيق واتساب يعد من أفضل التطبيقات التي أطلقتها شركة ميتا، وذلك لأن الشركة تعمل على تطويره بشكل مستمر، ووفقا للتطوير الأخير فقد تم اضافة ميزة في واتساب وهي ميزة تثبيت الرسائل، ويمكن فعل ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

لكي تستطيع تثبيت الرسائل المهمة أعلى الدردشة، يجب التأكد أولا أن هذه هي الرسالة الصحيحة التي تريد تثبيتها.

عليك الضغط ضغطة مطولة على الرسالة.

قم باختيار المدة التي تريد تثبيتها، حيث سيتم عرض مدة يوم واحد أو 7 أيام أو 30 يوم.

قم بالضغط على الخيار الذي تريده، وسيتم تثبيت الرسالة على الفور.

ميزة قفل الدردشة برقم سري

ميزة في واتساب يبحث عنها عدد كبير من مستخدمي التطبيق للحفاظ على الخصوصية والمعلومات الدقيقة التي توجد في الدردشات، هذه الميزة هي وضع رقم سري على التطبيق، وذلك حتى لا يتمكن أحد من فتح وقراءة الرسائل الخاصة بك بطريقة غير مشروعة، ويمكن تفعيل هذه الميزة عن طريق اتباع الآتي:

فتح تطبيق الواتساب ومن بعد ذلك الضغط علي الدردشة المطلوب قفلها ضغطة مطولة.

ستظهر أمامك أيقونة قفل الدردشة.

اضغط على أيقونة انشاء رقم سري.

قم بانشاء رقم سري خاص بك.

ستختفي الاشعارات الخاصة بهذه المحادثة بعد أن تقوم بانشاء الرقم السري.

للحصول على الدردشة مرة أخرى، عليك التمرير للأسفل في قائمة دردشاتك والنقر على مجلد الدردشات المقفلة.

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