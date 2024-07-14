عملاق أوبو الجديد بمزايا خرافية 🔥.. مواصفات هاتف Oppo Reno 12 F وسعر الهاتف في الدول العربية

هاتف Oppo Reno 12 F، قامت أوبو بإغلاق أحد هواتفها في الفئة المتوسطة والذي جاء مفاجأه لكل عملاء وعشاق أوبو، حيث أن الإمكانيّات الجبارة في الهاتف وسعره المتوسط جعلت منه واحدا من أقوى وأهم هواتف الفئة المتوسطة والذي يسعى الكثيرين لشرائه، حيث أن الهاتف يأتي بتصميم أنيق مع رينج لايت لإصدار الاشعارات هذا بجانب المعالج المتوسط الذي يمكن المستخدم من لعب جميع الالعاب بأداء متميز هذا فضلا عن قوة البطارية التي تصل إلى 5000 امبير مع خاصية الشحن السريع وذلك بقوة 45 واط، واليوم سنأخذكم في جولة للتعرف أكثر على مزايا ومواصفات عملاق أوبو الجديد هاتف Oppo Reno 12 F.

سعر هاتف Oppo Reno 12 F

تم إطلاق هاتف أوبو الجديد والذي نال أهتمام كبير من المستخدمين حيث يأتي سعر الهاتف في الدول العربية على النحو التالي:

الدولة السعر مصر 20,000 جنيه السعودية 1600 ريال الامارات 1500 درهم الجزائر 55,000 دينار العراق 525,000 دينار المغرب 4200 درهم الأردن 350 دينار تونس 1500 دينار لبيا 2000 دينار

مواصفات ومزايا هاتف Oppo Reno 12 F

لقد جاء عملاق أوبو الجديد بمزايا عديدة جعلت منه واحدا من أهم هواتف هذا العام 2024 ومن مواصفاته ما يلي:

الهاتف يدعم شبكات الاتصال 2G, 3G, 4G, 5G.

الخامات المصنوع منها الهاتف تأتي من البلاستيك المقاوم للكسر حيث أن الأطار الخارجي والداخلي مصنوع من أجود أنواع البلاستيك.

يحتوي الهاتف على خاصية تميزه وهي خاصية RGB Ring Led والتي تتواجد بجوار الكاميرا الخلفيه فتقوم بالاضاءه مع الأشعارات والرسائل واستخدام الكاميرا باللون المفضل لديك.

الشاشة متميزه في الهاتف هي تأتي مساحة 6.67 إنش ودقة 1080p×2400 بكسل، كما أن معدل التحديث لها وصل إلى 120 هرتز.

المعالج سداسي النواة من نوع Dimensity 6300.

الكاميرا الاماميه تأتي بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4، والكاميرات الخلفية ثلاثية فالأولي تأتي بدقة 50 مجيا بكسل،والثانية بدقة 8 ميجا بكسل، أما عن الثالثة فتكون بقوة 2 ميجا بكسل.

البطارية ذات أداء قوي وطويل تصل الي 5000 مللي أمبير وشحن سريع 45 واط.

يتوافر الهاتف بأكثر من أصدار وهما كالتالي:

الأصدار الأول: ذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت.