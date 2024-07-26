“محمد الفاتح الجزء الثاني”.. موعد عرض الحلقات الأولى من مسلسل Mehmed the Conqueror على قناة الفجر الجزائرية

محمد الفاتح هو مسلسل تاريخي تركي يحكي قصة السلطان محمد الثاني، المعروف بـ محمد الفاتح، والذي يعد واحداً من أعظم السلاطين في التاريخ الإسلامي، حقق المسلسل نجاحاً كبيراً في جزئه الأول، مما جعل الجماهير تترقب الجزء الثاني بفارغ الصبر، وفي الجزء الثاني من المسلسل، سوف يواصل المشاهدون متابعة مغامرات وإنجازات السلطان محمد الفاتح.

موعد عرض الحلقات الأولى من مسلسل محمد الفاتح

عدد كبير جدا من الجماهير في مختلف أنحاء الوطن العربي منتظر عرض الحلقات الأولى من الموسم الثاني من مسلسل محمد الفاتح الذي سوف يحدث فيه العديد من المغامرات من الأعداء خاصة بالإيقاع بالسلطان، ولكن تم الإعلان والتأكيد من الشركة المنتجة لهذا المسلسل أنه سوف يتم متابعة عرض الحلقات الأولى في شهر سبتمبر القادم بعد الإنتهاء من عملية التصوير، وأعلنت قناة الفجر الجزائرية عن بدء عرض الجزء الثاني من محمد الفاتح بمجرد طرحه في نفس مواعيد عرض الجزء الأول من المسلسل.

تردد ‏قناة الفجر الجزائرية

يمكن لمحبي مسلسل محمد الفاتح أن يقوم بمتابعة جميع حلقاته الخاصة بالجزء الثاني على قناة الفجر الجزائرية والتي اهتمت بعرض كافة الحلقات الخاصة بالجزء الأول على شاشتها في مواعيد محددة وثابتة من كل أسبوع وسوف نتعرف على التردد الخاص بالقناة حتى يستعد جميع المشاهدون لترقب الحلقات الجديدة من المسلسل والتي من المتوقع أن تثير جدل الكثير بسبب ما سوف يحدث بها من مغامرات:

التردد: 12647 .

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

‏منذ بداية عرض قناة الفجر لمسلسل محمد الفاتح على شاشتها كانت تقوم بعرض المسلسل بشكل أسبوعي في تمام 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة 11:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وكان ينتظر هذا المسلسل الملايين من المتابعين المهتمين بالقصص التاريخية.