شغال الان.. رابط التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر 2024 عبر منصة aadl.com.dz احجز وحدتك الآن

اطلقت وزارة السكن والعمران رابط التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر 2024، وهو الرابط الذي يمكن من خلاله تسجيل طلبات الحصول على وحدة سكنية من قبل المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط، وقد صرح المدير التنفيذي للمنصة الرقمية للوكالة الوطنية لتيسير السكن بأن باب التسجيل لا زال مفتوح حتى الآن وسوف نخبرك أكثر حول آلية التسجيل والشروط المعلنة من خلال هذا المقال.

رابط التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر 2024

يمكن لكافة المواطنين في دولة الجزائر التسجيل من أجل الحصول على وحدة سكنية في مشروع سكنات عن طريق الرابط الإلكتروني التابع لمنصة العدل وذلك كالآتي:

تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لسكنات عدل 3.

النقر على خيار التسجيل ومن ثم تحديد الولاية التابع إليها المكتتب.

إدخال رقم التعريف الوطني بالإضافة إلى رقم الضمان الاجتماعي.

سجل رقم الهاتف الخاص بك.

اكتب كافة البيانات الشخصية بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بالدخل الشهري.

بعد التأكد من صحة البيانات حدد الموافقة على الشروط والأحكام بعد قراءتها.

النقر على خيار تسجيل.

قم بتحميل استمارة تسجيل سكنات عدل بعد حصولك على الرقم التسلسلي.

سوف يتم دراسة الطلب الخاص بك من قبل الجهات المختصة للتأكد من استيفاء الشروط.

شروط التسجيل في مشروع سكنات

هناك مجموعة من الشروط التي تم وضعها من قبل وزارة السكن والعمران الجزائرية والواجب توافرها في المتقدمين للحصول على الوحدات ومن بينها: