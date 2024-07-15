مود أطلانتس وملحمة تحت الماء… تحديث ببجي الجديد 3.3 BUBG MOBILE علي جميع الهواتف وأهم مميزات التحديث

يأتي تحديث ببجي الجديد 3.3 بالعديد من التجارب الجديدة التي تدهش جميع اللاعبين حيث أنه تم وضع تحديث الغوص في أعماق اطلانتس الغارق، بالإضافة إلى خوض العديد من المعارك الكبيرة والملحمية التي توجد تحت الماء باستخدام المعدات الحديثة والأسلحة المبتكرة، كما أنه يساهم التحديث في تقديم خريطة جديدة خاصة بالبحر المتوسط، وتسمى نيو ايست اند، كما أنه تم الحرص على وضع الكثير من المميزات الجديدة التي تساهم في تعزيز تجربة اللعب وتجعلها مثيرة وممتعة، لذلك سوف نحرص على توضيح كل ما هو جديد في مقالنا الجاري عن تحديث ببجي 3.3 بالتفصيل والدقة.

تحديث ببجي الجديد 3.3

نقدم لكم بعض المعلومات الخاصة لمعرفة ما تم وضعه في التحديث الخاص باللعبة، ويتمثل فيما يلي:

تم وضع الكثير من التعديلات والتحسينات وذلك على الأسلحة والخرائط ومحتوى اللعبة بشكل تام، لضمان وجود تجربة متميزة وأكثر سلاسة ومتعة واثارة.

الاستمتاع بوجود قنابل الدخان، بالإضافة إلى حافلة المياه والدراجات النارية، كما أنه تم وضع التحسينات على الأداء والرسومات.

جزيرة نيو ايست اند، حيث أنه تم اكتشاف تلك الخريطة المليئة بالمناطق المدهشة والتحديات العديدة.

اكتشاف مدينة اطلانتس الغارقة والمشاركة في العديد من المعارك الكبيرة والملحمية التي توجد تحت الماء باستخدام المعدات الجديدة والأسلحة الحديثة.

مميزات تحديث لعبة ببجي الجديدة 3.3

تحتوي لعبة ببجي على الكثير من المميزات وخاصة بعد إصدار التحديث الجديد، وتتمثل فيما يلي:

تساهم في الحصول على تجربة أكثر متعة وسهولة من خلال وضع التحسينات الخاصة بالأداء والرسومات.

إمكانية التعامل مع الأفراد في الفريق وسهولة السيطرة على الكثير من المناطق في الخريطة.

استخدام المعدات والأسلحة الجديدة القوية التي تساهم في زيادة الفرصة، للحصول على الفوز.

إمكانية استكشاف أسرار جزيرة نيو إيست إند.

خوض العديد من المعارك الملحمية الكبيرة في طور اطلانطس الموجودة تحت الماء.

طريقة تثبيت تحديث لعبة ببجي

لكي يتم تثبيت التحديث الجديد بالنسبة للعبة ببجي، فإنه يتم اتباع الخطوات التالية: