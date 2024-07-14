“شغليها لأطفالك وخليهم يتبسطوا” تردد قناة ماجد 2024 الجديد على القمر الصناعي العرب سات والنايل سات

أحمد تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
“شغليها لأطفالك وخليهم يتبسطوا” تردد قناة ماجد 2024 الجديد على القمر الصناعي العرب سات والنايل سات
تردد قناة ماجد

تردد قناة ماجد من أكثر الترددات التي عليها بحث عالي لأنها من القنوات التي يحبها الأطفال لذلك يبحث عن ترددها الآباء والأمهات لاسيما بعدما بدأت الأجازة الصيفية، فهي من القنوات التي تعلم الأطفال القيم والمبادئ، وتقدم برامج كرتونية مختلفة مفيدة للأطفال هذا علاوة على الأغاني والأناشيد التي تحمل في طياتها تعليم المبادئ والقيم والأخلاق للأطفال.

تردد قناة ماجد على النايل سات

نقدم لكم تردد قناة ماجد على القمر الصناعي العرب سات والقمر الصناعي النايل سات المناسبة للأسر المسلمة لأنه تساعدهم على تعلمهم أمور دينهم والقيم والمبادئ الإسلامية، وفيما يلي تردد قناة ماجد على النايل سات:

  • القمر الصناعي: النايل سات.
  • التردد: 11411 أو 12467.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: عمودي V.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
  • الجودة: HD.

تردد قناة ماجد على العرب سات

يمكنك استقبال قناة ماجد على عرب سات من خلال التردد التالي:

  • القمر الصناعي: العرب سات.
  • التردد: 11804.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: عمودي v.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مميزات قناة ماجد 2024

بعدما عرضنا تردد قناة ماجد نعرض لك مميزاتها؛ فتتميز قناة ماجد بالعديد من المميزات وهذا ما جعلها من أكثر قنوات الأطفال التي حصدت نسبة مشاهدات عالية:

  • تقدم محتوى تعليمي للأطفال بطرق تناسب سنهم وعمرهم العقلي وذلك من خلال الأغاني والأناشيد.
  • تقدم القناة عروض ترفيهية تنمي الخيال والإبداع لدى الأطفال.
  • تعلم قناة ماجد الأطفال القيم الجميلة مثل الصداقة، الاحترام، التعاون.
  • تساعد الأطفال على تعلم اللغات فتعلمهم الحروف الأبجدية للغات الأجنبية وبهذا يتمكن الطلاب في معرفة أساسيات أكثر من لغة.
  • تعمل القناة على مدار اليوم وتقدم محتوى بجودة صوت وصورة عالية ولا تتطلب أي رسوم للمشاهدة.
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أحمد

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