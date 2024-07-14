لا تقولي كافيار ولا بروتين.. طرق طبيعية لفرد الشعر بدون كيماويات.. شعرك المجعد هيكون حرير بمكون سحري

طرق طبيعية لفرد الشعر، مع تقدم العلمي في مستحضرات التجميل والعناية بالشعر والبشرة أصبح هناك العديد من المواد المستخدمة لفرد الشعر حيث يتم فرده بشكل كامل وذلك مثل البروتين والكافيار وعلى الرغم من النتائج المذهلة لتلك المواد الا ان لها العديد من الآثار الجانبية لذا سوف نتعرف معا اليوم على طرق طبيعيه لفرد الشعر في السطور القادمة فتابعونا.

طرق طبيعية لفرد الشعر

هناك العديد من الطرق الطبيعية التي يمكن استخدامها من أجل فرد الشعر بشكل طبيعي بعيدا عن استخدام اي مواد كيماويه او استشوار ومكواه ساخنه وذلك بسبب تأثيرها السلبي على الشعر:

الزيت الدافئ: يمكنك استخدام واحد من أنواع الزيوت الطبيعيه عمل حمام زيت لمدة 30 دقيقه الى ساعة أسبوعيا لتحصلي على شعر مفرود أنيق ولامع وهناك العديد من الزيوت التي يمكن استخدامها بمفردها او خلطها معا وهي زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت الجوجوبا وزيت الروزماري فكل تلك الزيوت معروفة بفوائدها العديدة للشعر.

حليب جوز الهند: من المواد الطبيعيه الجبارة في تعاملها مع الشعر هي تساعد على تقويه بصيلات الشعر وترطيبه، حيث يتم وضع مسحوق حليب جوز الهند الطبيعي على الشعر وتركيه لمدة ساعة مع وضع فوطة رأس ساخنة على الشعر ثم غسله بالشامبو الطبي للحفاظ على الشعر قوي ولامع.

البيض وزيت الزيتون: البيض يعطي شعرا متوهجا وقويا وزيت الزيتون يساعد على فك التشابك وعند استخدامهما معا تحتوي على شعر قوي ولامع مفرود بشكل طبيعي حيث يتم خفق بيضتين مع أربع معالق من زيت الزيتون وتطبيقهم على شعر نظيف واتركيها لمدة 40 دقيقة على الرأس مع تغطية الرأس بفوطة ساخنة.

كريم لفرد الشعر طبيعي

هناك بعض الكريمات التي يمكن اعدادها بشكل طبيعي من مكونات طبيعية و تستخدم لفرد الشعر فتكون كبديل للبروتين وتعطي نتائج مثالية ويمكن اعدادها بالشكل التالي:

المكونات

عدد معلقتين كبيرة من زبدة الشيا الخام.

ملعقة واحدة صغيرة من الروزماري.

ملعقة صغيرة واحدة من زيت اللافندر.

ملعقة صغيرة واحدة من زيت الورد.

طريقة الإعداد

اولا نقوم بعمل حمام ساخن لزبدة الشيا حيث نضع نضعه في وعاء وهذا الوعاء ونضعه في وعاء أكبر منه يحتوي على الماء الساخن.

ومن ثم يتم إضافة زيت الروزماري وزيت اللافندر الى زبده الشيا.

قم بمزج المكونات معا حتى تتحول الى خليط سائل.

في علبة نظيفة ستقوم بوضع المكونات ثم إضافة زيت الورد لها ومزجهم معا بشكل.

انتظر لبعض الوقت حتى يبرد الخليط يتحول الى كريم ومن هنا يمكن استخدامه.

طريقة الاستخدام