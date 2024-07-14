مميزات ومواصفات هاتف Oppo Find X7 Ultra .. ما هو السعر في الاسواق

شركة أوبو من الشركات التي استحوذت بقوة بين شركات الهواتف الذكية، وذلك لسعيها الدائم نحو التطور والتقدم، فقد أطلقت اوبو جهاز من أفضل الأجهزة في عام 2024، لما يتمتع بالعديد من المواصفات التي تجعله مميز وسط الهواتف التي تصدرها الشركات الأخرى، ومن خلال هذا المقال نتحدث عن آخر إصدار من شركة اوبو وهو هاتف Oppo Find X7 Ultra من حيث مواصفاته ومميزاته وعيوبه، وسعره في الأسواق.

مواصفات هاتف Oppo Find X7 Ultra

برزت شركة أوبو في تصميمها الأنيق، ومميزاتها القوية، يعد هاتف Oppo Find X7 Ultra من أفضل الهواتف في عام 2024 بجميع المقاييس فهو أول جهاز يدعم مكالمات الطوارئ عبر الأقمار الصناعية، وتكون أبرز مواصفات كالآتي:

يأتي الهاتف بشاشة ذو حجم 6.82 بوصة من نوع AMOLED LTPO، وبدقة QHD، بالاضافة إلى معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز.

تأتي الشاشة بحماية Corning Gorilla Glass Victus 2.

يدعم معالج قوي من نوع Snapdragon 8 Gen 3.

أما بالنسبة للذاكرة الداخلية تأتي 256/512 جيجابايت، وذاكرة عشوائية 12/16 جيجابايت.

بالنسبة للكاميرات يأتي بكاميرا خلفية رباعية، الكاميرا الأساسية تكون بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر Sony IMX 989.

الكاميرا الثانية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل، مع Ultrawide.

أما بالنسبة للكاميرا الثالثة تأتي بدقة 50 ميجا بكسل، مع تقريب 5x بصري، أما الرابعة تأتي بتقريب 10x بصري.

أما بالنسبة للكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميجا بكسل.

يتميز الهاتف ببطاريته ذو الحجم الكبير فقد تصل إلى 5000 مللي أمبير.

تدعم الشحن السريع بقوة 100 واط.

يعمل الهاتف بنظام الاندرويد.

عيوب هاتف هاتف Oppo Find X7 Ultr

سعر الهاتف مرتفع، فقد يبدأ من سعر 840 دولار.

لا يضم مكان مخصص لدعم كارت ميموري خارجي لزيادة مساحة التخزين.

تأتي علبة الهاتف من دون الشحن، فعليك شرائه بشكل منفصل.

سعر هاتف هاتف Oppo Find X7 Ultra