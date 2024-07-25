اسعد طفلك تردد قناة طيور الجنة الجديد اخر تحديث 2024 واغاني مميزة

قناه طيور الجنه احلى القنوات التي يبحث عنها العديد من الأشخاص باستمرار فهي تحدث على تجديد الترددات لكي يحصل مشاهده على افضل جودة ممكنة لذلك فان التردد الجديد هو الأكثر بحثا من قبل الأمهات والآباء في جميع الدول العربيه حتى يعيش طفلهم تجربه رائعه مع قناه طيور الجنه التي تعد قناه ترفيهية وتعليميه يتعلم الطفل من خلالها الأرقام والحروف بخطوات سهلة وطريقة بسيطة سوف نتعرف عليها خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

تردد قناة طيور الجنة النايل سات

قناة طيور الجنة احدث قنوات الشهيرة التي تم تأسيسها سنة واستطاعت ان تصبح من أشهر قنوات وهي ملك خالد مقداد الذي يقدم عدد كبير من البرامج والأغاني مع ابنائه وهذا يعطي للقناه اضافه خاصه ويستمتع بهم الجميع حيث يكون تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات كالتالي:

تردد القناة 11257.

معدل الترميز افقي.

معامل تصحيح الخطا ¾.

جوده القناة hd.

تردد قناة طيور الجنة على العرب سات

تستخدم قناه طيور الجنه أحدث التقنيات في البث الفضائي لذلك توفر لك تردد اخر يمكن ان تضبطه على العرب سات لكي تستمتع والاغاني والبرامج الترفيهية والتعليمية لاطفالك ويكون التردد على النحو التالي:

تردد القناة 11313.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3 /4.

جودة القناة hd.

وبذلك تستطيع ان تستمتع بالقناة على مدار اليوم بدون توقف وبدون اشتراك ويستطيع طفلك الاستفادة من هذه القناة والاستمتاع بقضاء وقت رائع من خلال التردد السابق على النايل سات.