لولو صارت شرطيه.. تردد الجديد لقناة وناسة على الاقمار الصناعية النايل سات والعرب سات20240

قناة وناسة تعد من القنوات الشهيرة التي يتابعها الملايين من الأطفال من مختلف دول العالم فهي استطاعت أن تحقق شهرة واسعة وانتشار كبير ولديها قاعدة جماهيرية كبيره من الاطفال بمختلف اعمارهم لأنها تقدم برامج ترفيهية وتعليمية واغاني بجودة عالية في الصوت والصورة كما ان القناه تحدث على تجدد والتغيير دائما حتى لا يحصل الطفل بالملل وتغذي مغني يمكن أن نرددها الطفل وحفظها بسهوله ذات المعاني سهله وتحتوي على قيم أخلاقية كثيرة لذلك العديد يرغب في معرفة تردد قناة والنوع الجديد وسوف نذكر لكم من التردد خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي النايل سات

قناة وناسة من القنوات التي تضمن للطفل لقضاء وقت عامل من التسلية أمام الأغاني التي تناسب العادات والتقاليد العربية والاسلامية لذلك يمكن ان تقوم بتنزيلها طفلك بأمان وتتركه امام القناه لانها تقدم محتوى هادف وتبتعد عن السلوكيات الغير مرغوب بها للأطفال ويكون ترددها على القمر الصناعي نايل سات كتالي:

تردد القناة 11430.

أفق المعدل الترميزي 27500.

معامل تصحيح الخطا 3/ 4.

جودة القناة hd

مميزات قناة والناس

قناة وناسة تضمن لك عدد كبير من المميزات عند مشاهدة طفلك لها ومن أهم هذه المميزات ما يلي: