وزارة المالية تكشف حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق شهر اغسطس 2024

يرغب العديد من المتقاعلين في العراق بمعرفة موعد صرف رواتب شهر أغسطس 2024 وذلك بعد أن انتشرت أخبار على جميع مواقع السوشيال ميديا عن زيادة رواتب المتقاعدين الى 100,000 دينار عراقي لذلك بدأ العديد يبحث لمعرفة حقيقة هذا الخبر وقد اعلنت وزاره الماليه عن صحة هذه الأخبار والتي تهدف الى مساعدة المواطنين والمتقاعدين ومساعدتهم على الاعباء المعيشية وتكاليف الحياة ومواجهة التحديات الاقتصادية لذلك تسعى الحكومة على تخفيف الأعباء عن المواطن وتحسين مستوى معيشته وسوف نعرض لكم تفاصيل خلال هذا المقال.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق أغسطس 2024

انتشرت بعض الأخبار عن زيادة رواتب المتقاعدين وهذا ما اعلنت عنه وزارة المالية وتقدر بان هذا الكلام غير صحيح حيث كانت هذه الزيادة في العام الماضي ولم تنزل الزيادة بنحو 100 الف دينار عراقي هذا العام، وذلك بهدف مساعدة المواطنين وتحقيق الاستقرار المادي لهم وتلبية احتياجاتهم لمواجهة الظروف على الاقتصادية الحالية حيث يستفيد من هذه الزياده جميع المتقاعدين ويستطيع الصرف في المواعيد المحددة.

جدول رواتب المتقاعدين العراق 2024

زادت رواتب المتقاعدين في العراق بمعدل 100 الف دينار عراقي حيث تتمثل جدول رواتب المتقاعدين بعد زيادة الجديدة على النحو الآتي: