تردد قناة عمو يزيد الجديدة 2024 للأطفال على النايل سات.. برامج حصرية ومحتوى تعليمي وترفيهي

تعد قناة عمو يزيد الجزائرية للأطفال واحدة من القنوات الفضائية الحديثة التي بدأت بثها في عام 2023، وهي موجهة للأطفال وتقدم محتوى ترفيهي وتعليمي على مدار الساعة، مما يجعلها وجهة مفضلة للعائلات العربية.

التردد الجديد لقناة عمو يزيد الجزائرية

يمكنك متابعة قناة عمو يزيد الجزائرية للأطفال عبر القمر الصناعي نايل سات بتردد جديد لعام 2024، وفيما يلي التفاصيل:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10921

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

كيفية ضبط تردد قناة عمو يزيد

لضبط قناة عمو يزيد الجزائرية على جهاز الاستقبال، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى قائمة الإعدادات على جهاز الاستقبال. اختر خيار “التركيب” أو “التثبيت”. اختر “البحث اليدوي” أو “البحث عن الأقمار الصناعية”. أدخل التردد المذكور أعلاه. اضغط على “البحث”. انتظر حتى ينتهي البحث. احفظ القناة بعد العثور عليها.

مميزات قناة عمو يزيد الجزائرية

تتمتع قناة عمو يزيد الجزائرية بالعديد من المميزات التي تجعلها مميزة للأطفال:

تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال.

تنوع البرامج لتشمل مختلف الجوانب التعليمية والترفيهية.

استضافة فنانين ومعلمين جزائريين.

بث البرامج باللغة العربية الفصحى.

الإهتمام الخاص بالشأن الجزائري، وتقديم برامج تتناول قضايا محلية.

استخدام أسلوب إعلامي جذاب ومتنوع.

الإلتزام بالقيم الجزائرية وتقديم المحتوى وفقًا للشريعة الإسلامية.

برامج قناة عمو يزيد الجزائرية

تقدم القناة العديد من البرامج المميزة للأطفال، منها: