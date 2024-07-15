من هنا استعلم.. كيفية معرفة غرامات المرور العامة 2024 الرقم الألماني وشروط تسديد الغرامة

أعلنت الحكومة العراقية عن إطلاق موقع إلكتروني لمعرفة غرامات المرور العامة 2024 والتي تهدف إلى تسهيل عملية الإستعلام عن الغرامات المرورية، تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الإجراءات الحكومية، وتعتبر منصة أور خطوة متقدمة نحو تعزيز الشفافية في التعاملات الإدارية، حيث تتيح لأصحاب المركبات الاطلاع على جميع المخالفات المرورية المسجلة ضدهم بطريقة سهلة وفعالة، من خلال واجهة مستخدم بسيطة.

معرفة غرامات المرور العامة 2024

أعلنت المديرية العامة للمرور في العراق عن منصة أور الرقمية وذلك لتسهيل معرفة غرامات المرور 2024، وهي خطوة مهمة نحو تحديث وتحسين الخدمات المرورية المقدمة للمواطنين، تهدف هذه المنصة الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالمركبات، بما في ذلك إمكانية الاستعلام عن غرامات المرور العامة باتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى منصة أور.

تسجيل الدخول وكتابة البيانات المطلوبة.

انقر على أيقونة الغرامات المرورية.

كتابة رقم السيارة الخاصة بك.

الضغط على خانة بحث.

تظهر لك جميع المخالفات الخاصة بالسيارة.

المخالفات المرورية 2024

تم تحديد المخالفات المرورية من قبل المديرية العامة للمرور وهي تختلف من احد لآخر حسب نوع المخالفة، وتكون الغرامات كالتالي:

عدم استخدام حزام الأمان، يتعرض السائق لغرامة مالية تصل إلى 2500 دينار عراقي.

إذا لم يستجب السائق لإشارة المرور الحمراء، فإن العقوبة المالية تتضاعف، حيث تصل الغرامة إلى 5000 دينار عراقي.

كما أن القيادة تحت تأثير الكحول تعتبر من المخالفات الخطيرة، حيث تفرض غرامة تصل إلى 10000 دينار عراقي على السائقين الذين يضبطون في هذه الحالة.

شروط تسديد المخالفات المرورية

لدفع المخالفات المرورية يجب اتباع بعض الشروط الآتية: