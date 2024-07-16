هسه moi.gov.iq.. كشووفات اسماء نقل النفوس الوجبات الجديدة 2024 بالعراق

نقل النفوس الوجبات الجديدة، يمكن للمستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية التقدم بطلب لنقل النفوس ومن ثم استمرار حصولهم على المنحة حتى لو تغيرت اقامتهم لمكان آخر، تأتي هذه الخدمة في إطار حرص الحكومة على التيسير على المواطنين وعدم خلق عوائق تمنع عنهم الدعم تحقيقا لهدف البرنامج وهو مساعدة الفقراء والمحتاجين ماديا وتحسين مستواهم المعيشي، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة الاطلاع على اسماء نقل النفوس والأوراق المطلوبة لتقديم الطلب.

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