هسه moi.gov.iq.. كشووفات اسماء نقل النفوس الوجبات الجديدة 2024 بالعراق

نقل النفوس الوجبات الجديدة، يمكن للمستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية التقدم بطلب لنقل النفوس ومن ثم استمرار حصولهم على المنحة حتى لو تغيرت اقامتهم لمكان آخر، تأتي هذه الخدمة في إطار حرص الحكومة على التيسير على المواطنين وعدم خلق عوائق تمنع عنهم الدعم تحقيقا لهدف البرنامج وهو مساعدة الفقراء والمحتاجين ماديا وتحسين مستواهم المعيشي، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة الاطلاع على اسماء نقل النفوس والأوراق المطلوبة لتقديم الطلب.
كشووفات اسماء نقل النفوس الوجبات الجديدة 2024 بالعراق
تتيح وزارة الداخلية العراقية لمقدمي طلبات نقل النفوس امكانية الاستعلام عن نتيجة طلبهم والاطلاع على كشوف الاسماء المقبولة لمعرفة ما إذا كانوا من ضمنهم ام لا وذلك من خلال الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة وعبر اتباع الخطوات التالية :
- الدخول الى موقع وزارة الداخلية الالكتروني الرسمي بالضغط هنا.
- الانتقال الى خدمة “نقل النفوس” من بين الخدمات الالكترونية الموجودة بالموقع.
- سيجد المستخدم العديد من الخيارات يضغط من بينها على “الاستعلام عن نقل النفوس”.
- سيطلب منه ادخال بعض البيانات اللازمة لاستكمال العملية.
- بعد استيفاء المطلوب والتأكد من صحة المعلومات المدخلة اضغط على “استعلام”.
- لتظهر امامك كشوف الاسماء التي تم قبول طلبها بنقل النفوس.
الاوراق المطلوبة لنقل النفوس الوجبات الجديدة
يلزم على مقدم طلب نقل النفوس أن يرفق مع طلبه بعض المستندات الرسمية التي حددتها وزارة الداخلية وذلك للتحقق من صحة البيانات والموافقة على نقل النفوس ليتم صرف منحة الرعاية له من محافظة اخرى، وفيما يلي المستندات المطلوبة :
- نسخة مصورة من بطاقة الهوية المدنية.
- بطاقة الهوية السكنية على ان تكون سارية المدة.
- بطاقة تموين بإسم مقدم الطلب.
- في حالة رغبة المتقدم في تعديل بياناته عليه تقديم بطاقته الانتخابية.