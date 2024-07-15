عبر رابط fcms.cbl.gov.ly.. خطوات وشروط التسجيل في منظومة حجز مصرف ليبيا المركزي 4000 دولار

يتساءل العديد من المواطنين في ليبيا عن طريقة الحجز بمنظومة مصرف ليبيا المركزي، فقد قام البنك المركزي الليبي بالإعلان منذ فترة السماح لأي مواطن حجز العملات بقيمة 4000 دولار ويكون ذلك تبعًا لمجموعة من الشروط، فتابعوا معنا خلال هذا للتعرف على هذا الموضوع بشئ من التفصيل.

طريقة التسجيل في مصرف ليبيا

قام مصرف ليبيا المركزي بإتاحة حجز العملات الأجنبية التي يستخدمها الأفراد في حالة الانتقال من بلد لاخرى، وذلك من خلال الاتي:

في البداية يجب التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف ليبيا المركزي.

إذا لم يكن لديك حساب شخصي، يرجى إنشاء حساب عن طريق ملئ بياناتك الشخصية ورقم الهوية.

ثم قم بإدخال رمز التحقق المرئي المرسل على هاتفك.

ثم حدد المبلغ الذي تريده، بشرط ألا يتجاوز 4000 دولار.

أدخل رقم حسابك الشخصي (إذا كان صالحًا).

ثم تأكد من تعبئة جميع المعلومات السابقة ثم اضغط على كلمة “حجز” وأرسل طلبك.

سوف نرسل لك رسالة إذا تم قبول طلبك وإذا تم رفض طلبك.

ما هي شروط حجز 4000 دولار في مصرف ليبيا المركزي

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم للحجز في مصرف ليبيا المركزي، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: