الطن وصل كام.. سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 25 يوليو 2024 في الأسواق المحلية بداية التعاملات الصباحية

سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 25 يوليو 2024 يوجد بحث كبير عنه منذ بداية الصباح، وهذا بعد أن أعلنت لجنة التسعير عن زيادة أسعار البنزين، حيث هناك عوامل تتأثر بتلك الزيادة، ومن المتوقع أن أسعار الأرز ترتفع مرة أخرى في الأسواق المحلية بنسبة 10%، لذلك نجد اهتمام كبير من المواطنين والتجار بشراء السلع المتوفرة بالأسواق خلال هذه الفترة قبل تطبيق الزيادة الجديدة،

هناك بعض الصفحات أشارت إلى هذه الزيادة ولكن لا أحد يصدق ما الذي يحدث، ولكن استقبل المواطنين خبر زيادة اسعار البنزين بصدمة لأنهم يتوقعون ارتفاع سعر الأرز الشعير لأن قيمة النقل والتوزيع ترتفع، تابعوا معنا السطور التالية نستعرض لكم سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 25 يوليو 2024.

سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 25 يوليو 2024

مازالت حالة الاستقرار في الأسعار داخل الأسواق المحلية وللمستهلك مستقرة وتأتي الأسعار المتداولة مع بداية تعاملات اليوم الخميس 25 يوليو 2024 على النحو التالي

ليسجل سعر طن الأرز الشعير الحبة العريضة كسر 3% نحو 14.000 جنيه مصري.

كما سجل سعر طن الأرز الحبة الرفيعة كسر 5% نحو 13.000 جنيه مصري.

ووصل سعر طن الأرز الأبيض المصري نحو 23.000 جنيه.

بينما سجل سعر طن الأرز الأبيض الحبة الرفيعة 21,000 جنيه.

أسعار الأرز الأبيض بالوزن في الأسواق اليوم 25-7-2025

أنواع كثيرة من الأرز في الأسواق يتم بيعها بالوزن أو معبأ والسعر يكون حسب الكمية والتي تأتي على النحو التالي:.