لولو يالولو وينك يالولو..تردد قناه وناسه 2024 واستمتع بباقة مميزة من الأغاني 

عبر تردد قناة وناسة الجديد 2024 يمكن لأطفالك الاستمتاع بمجموعة من الأغاني الممتعة مثل لوليات صغار أختي الغيورة ودادا ميدو ودكتور الأسنان الحقني ومين اللي سرق الجزمه من خلال هذه الأغاني يتعلم الأطفال القيم الإيجابية مثل العناية بنظافة الأسنان وطاعة الوالدين و حب التعاون وتجنب الكسل كما يكتسبون مهارات جديدة مثل معرفة أسماء الحيوانات وأصواتها وأسماء الوظائف مما يضمن لهم وقتا ممتعا وتعليميا أمام الشاشة كما أن قناة وناسة تجمع بين التعليم والترفيه لتكون الخيار المثالي للأسر الراغبة في تطوير مهارات أطفالها بطريقة مسلية ومفيدة.

تردد قناة وناسة الجديد

تردد قناة وناسة للأطفال على القمرين عرب سات ونايل سات والاستماع إلى افضل الاغاني التعليمية والثقافية كل ماعليك فعله هو ادخال التردد الاتى :

على نايل سات

التردد: 11559

معامل الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

على عرب سات:

التردد: 11270

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

طريقة استقبال تردد قناة وناسة 2024

تحديث تردد قناة وناسة الجديد 2024 على جهاز الريسيفر اتبع الخطوات التالية: