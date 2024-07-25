عيش أجواء زمان.. استقبل تردد قناة روتانا سينما 2024 وشغل مسلسلاتك المفضلة

روتانا سينما مش هتقدر تغمض عينك.. حظت هذه القناه بإعجاب العديد من الأشخاص حول جميع الوطن العربي حيث تعد من اشهر القنوات التي تم إنشائها في عام 2004 بتاريخ 31 من ديسمبر، حيث تستخدم هذه القناه احدث وافضل التقنيات مما يجعل الجميع يحب مشاهدة محتواها، دائما تعمل علي بث احدث الأفلام العربية، من اهم مميزاتها بانها تبث محتوياها علي مدار اليوم، كما أيضا تحتوي علي القليل من الفواصل الإعلانية التي اهم سبب يعمل علي إزعاج المشاهد، كما يتاح للجميع تحميلها علي التلفاز دون الحاجة لدفع أي رسوم مالية إطلاقا قناه مجانيه، تعمل دائما علي تجديد عرضها من خلال ترددات جديدة لذا يتساءل عنها المشاهدين لمعرفة هذه القنوات من اجل تحميلها علي التلفاز، من خلال هذه السطور سنسرد لكم جميع التفاصيل انتظرنا.

قناه روتانا سينما عبر ترددها الجديد علي النايل سات 2024

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناه: 12226.

مؤشر استقطاب القناة:أفقي.

معدل ترميز القناة: 27500.

رمز التصويب: 6/5.

روتانا سينما علي العرب سات الجديد 2024

التردد الجديد: 11843.

استقطاب القناة: أفقي.

مؤشر التصحيح: 4/3.

ترميز القناه الجديد: 27500.

نزل التردد الجديد بقناة روتانا سينما علي شاشات التلفاز