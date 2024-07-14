“قريباً تٌعلن”.. نتائج السادس الاعدادي 2024 دور أول وزارة التربية العراقيـة

ينتظر أبنائنا الطلاب والطالبات بمرحلة الصف السادس الإعدادي الإعلان عن النتيجة للدور الأول لعام 2024 ولذلك صرحت وزارة التربية والتعليم في العراق عن طرح موقع إلكتروني يستطيع من خلاله أبناءنا الطلاب الاستعلام عن النتيجة وذلك دون الذهاب إلى المدرسة، ولذلك سوف نشرح لكم في الفقرات الآتية كيفية الاستعلام على نتيجة الصف السادس بالتفاصيل، حيث أن الكثير من الطلبة والطالبات في عموم محافظات العراق ينتظرون أن يتم إصدار نتائج السادس العراق في الأيام المقبلة، والتي تعلن من خلال موقع وزارة التربية العراقية.

نتائج السادس الاعدادي 2024 دور أول

تعمل جاهده وزارة التربية والتعليم في العراق أن تنتهي من تصحيح امتحانات جميع المراحل الدراسية، ولذلك أعلنت أنها سوف تقوم بإصدار نتيجة الصف السادس الإعدادي للدور الأول لعام 2024 في الأيام القادمة، وذلك لجميع محافظات دولة العراق.

وصرحت الوزارة أن عملية التصحيح مستمرة في كافة المديريات التي تتبع وزارة التربية والتعليم، وسوف يتم الإعلان عن النتيجة بشكل إلكتروني من خلال موقع الوزارة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الإعدادي 2024 الدور الأول

سوف نشرح لك عزيزي الطالب شرح تفصيلي للاستعلام عن النتيجة من خلال الشرح التالي:

أولا تقوم عزيزي الطالب بالبحث عن موقع وزارة التربية والتعليم في العراق.

ثم تضغط على النتائج وسوف تجدها في النافذة الأولى.

بعد ذلك تضغط على نتائج الصف السادس الإعدادي.

ثم تحدد القسم سواء العلمي أو الأدبي، واضغط العام الدراسي وهو 2024

بعد ذلك تكتب اسم الطالب في المربع الأول.

ثم تكتب رقم الجلوس، وتضغط استعلام سوف تظهر لك النتيجة على الفور.

كيف يمكن تقديم اعتراض على نتيجة الصف السادس إعدادي 2024 بدولة العراق

إذا لاحظت أن النتيجة الخاصة بك غير صحيحه أو هناك خطأ يمكنك أن تقدم اعتراض عليها في وزارة التربية والتعليم، ثم تقوم بدفع الرسوم التي سوف تعلن عنها الوزارة ويمكنك تقديم الاعتراض من خلال خطوات الآتية: