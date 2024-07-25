ما هو موعد استئناف التسجيل في سكنات عدل الجزائر ورابط وشروط التقديم الوكالة الوطنية

تسعى الحكومة الجزائرية دائما لتوفير سبل الراحة للمواطنين، لذلك عملت على طرح سكنات عدل 3 بأسعار تناسب طوائف معينة من الشباب وذوي الدخل المحدود، وقد قام الكثير من المواطنين في مختلف ولايات الجزائر بالتسجبل في سكنات 3، يهدف هذا البرنامج إلى تحسين ظروف المعيشة للمواطنين وتمكينهم من الحصول على مستوى معيشي أفضل يتضمن جميع احتياجاتهم، في هذا الموضوع سنقدم لكم كافة التفاصيل المتعلقة بالتسجيل في سكنات 3 بالإضافة إلى بيان وزارة السكن حول استئناف التسجيل في سكنات عدل 3.

ما هو موعد استئناف التسجيل في سكنات عدل الجزائر

أعلنت وزارة السكن والعمران في الجزائر من خلال بيان خاص عن وقف التسجيل في سكنات عدل 3، حيث أن عدد طلبات الاكتتاب قد بلغ 1.440.340 منذ بدء التسجيل الرسمي عبر وكالة عدل، وقد تقدم العديد للحصول على فرصة سكن مناسبة بأسعار معقولة للجميع.

كما أوضحت وزارة السكن والعمران أنه سيتم استئناف التسجيل في برنامج سكنات عدل 3 بشكل مباشر بعد الانتهاء من دراسة كل طلبات الاكتتاب، وسيتم الإعلان عن استئناف عملية التسجيل مجددا عبر الصفحات والقنوات الرسمية للوزارة.

رابط التسجيل في وكالة عدل 2024

ادخل للتسجيل عبر موقع وكالة سكنات عدل.

اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور.

اضغط على التسجيل في سكنات عدل 3.

سحب استمارة التسجيل في سكنات عدل 3.

اختار الولاية الجزائرية.

تعبئة النموذج الإلكتروني بالمعلومات اللازمة.

سداد رسوم التسجيل في سكنات عدل 3.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم للتسجيل، ومن بينها ما يلي: