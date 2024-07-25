لولو الشقية ياولاد.. نزل قناة وناسة أطفال الجديد والمميز 2024 وعيش اللحظات بلا توقف

حمل الآن بطريقة سهله وبسيطة الترددات الجديدة التي يتم البث من خلالها لقناة الأطفال وناسه، تعد هذه القناه من الطف واحسن وافضل القنوات التي يحبها الصغير والكبير تتميز بعرض محتوياتها الهادفة التي تعمل علي بناء مستقبل الطفل في حياته العملية والعلمية من خلال البرامج الثقافية، التعليمية، الترفيهية التي تبثها حيث يثق بعرض محتوياها أولياء أمور الأطفال وذلك لان مشاهد برامجها تكون خاليه تماما من أي مشهد يوجد به عنف أو إثارة مثل ما نري في العديد من القنوات الأخري، نالت إعجاب جميع من يشاهدها سواء كان كبيرا او صغيرا معروف أن قنوات الأطفال يحبها الصغير فقط بل جميع من يتابع برامجها من الأشخاص الكبار يحبونها أيضا، من خلال تلك الموضوع سنوضح لكم الترددات الجديدة التي تبث عبرها، أيضا البرامج التي يتم البث من خلالها ابقوا معانا.

وناسه عبر ترددها الجديد من النايل سات

تردد وناسه الجديد: 11430.

مؤشر استقطاب وناسه: أفقي.

معدل الترميز الخاص الخاص بالقناة: 27500.

مؤشر تصويب قناه وناسه: 6/5.

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد الجديد الخاص بقناه وناسه علي العرب سات

تردد القناة الخاص بها: 11390.

استقطاب القناه: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

مؤشر التصويب: 4/3.

أغاني قناه وناسه

أغنيه حبيب البابا التي نالت إعجاب الجميع.

أغنية الحرامي سرق لولو.

لولو ألشطوره.

الحواس الخمسة.

طرق تثبيت قناه وناسه علي التلفاز