برابط رسمي للتقديم على قرعة الحج في العراق 2025 وأهم شروط التقديم

تم توفير رابط رسمي للتسجيل في قرعة الحج في العراق عام 2024 لتسهيل عملية التسجيل للراغبين، حيث قامت الهيئة العامة للحج والعمرة في العراق بتوفير مجموعة من الخدمات التي تجعل رحلات الحج منظمة وآمنة، كما تسعى دائما لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع لأداء مناسك الحج، لذلك سنقوم بعرض الرابط الذي يمكن من خلاله التسجيل بخطوات سهلة وبسيطة عبر الدخول إلى رابط مباشر للتسجيل في قرعة الحج بالعراق.

رابط رسمي للتقديم على قرعة الحج في العراق 2024

أعلنت الهيئة العامة للحج والعمرة في العراق مؤخرا عن بدء التسجيل في قرعة الحج في العراق، حيث يتيح ذلك لجميع المواطنين فرصة الفوز برحلة حج بسلاسة، يمكن التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل موقع الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية.

اضغط على قسم التسجيل في الصفحة الرئيسية ثم اختر التسجيل في قرعة الحج والعمرة.

سيطلب منك الموقع تعبئة المعلومات اللازمة بدقة.

انقر على قبول الشروط والأحكام.

تدوين بقية المعلومات المطلوبة وهي معلومات التواصل ستتلقى رسالة تؤكد نجاح عملية التسجيل.

ما شروط التقديم على قرعة الحج والعمرة بالعراق

يجب أن نكون على علم أن الهيئة العامة للحج والعمرة قد أوضحت وجود مجموعة من الشروط التي يجب على المتقدمين لقرعة الحج والعمرة استيفاؤها، وتتمثل أهم هذه الشروط للتقديم على قرعة الحج في العراق في النقاط التالية: